Festival de soutien à l’Anthyllis des montagnes La CoConnerie Aurel

Festival de soutien à l’Anthyllis des montagnes

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Festival de soutien à l’Anthyllis, lieu collectif, d’accueil et d’expérimentation paysanne à Miscon. Sauna mobil avec Sonambul à partir de 14h. A partir de 18h cantine et buvette. Dès 20h soirée musicale avec différents groupes.

La CoConnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Festival in support of L’Anthyllis, a collective space for peasant experimentation in Miscon. Mobile sauna with Sonambul from 2pm. From 6pm: canteen and refreshments. From 8pm: musical evening with various groups.

