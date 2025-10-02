Festival de street art Centre ville La Ferté Macé

Festival de street art Centre ville La Ferté Macé jeudi 2 octobre 2025.

Festival de street art

Centre ville 30 Rue d’Hautvie La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-02 09:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-02

Deuxième festival de street art en partenariat avec la Guadeloupe.

Quatre artistes en résidences qui évolueront sur des murs suivant le thème patrimoine et architecture

Résidence d’artistes, ateliers, animations et batucada le 11 octobre avec déambulation dans les rues. .

Centre ville 30 Rue d’Hautvie La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 45 82 37 61 artbeauresens61@gmail.com

English : Festival de street art

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de street art La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-08-27 par Flers agglo