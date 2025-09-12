FESTIVAL DE TAROT Gignac

FESTIVAL DE TAROT Gignac vendredi 12 septembre 2025.

10 Boulevard du Moulin Gignac Hérault

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Ne manquez pas cette occasion unique de montrer vos talents de joueur de tarot et de partager un bon moment avec d’autres passionnés.

10 Boulevard du Moulin Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 73 88 81 25

English :

Don’t miss this unique opportunity to show off your tarot skills and share a good time with other enthusiasts.

German :

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, Ihr Talent als Tarotspieler unter Beweis zu stellen und eine gute Zeit mit anderen Tarotbegeisterten zu teilen.

Italiano :

Non perdete questa opportunità unica di mostrare le vostre abilità nel gioco dei tarocchi e di condividere un momento di svago con altri appassionati.

Espanol :

No te pierdas esta oportunidad única de demostrar tus dotes de tarotista y compartir un buen rato con otros aficionados.

L’événement FESTIVAL DE TAROT Gignac a été mis à jour le 2025-08-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT