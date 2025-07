Festival de tarot Montélimar

Festival de tarot Montélimar samedi 5 juillet 2025 .

Festival de tarot

Palais des Congrès Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Les deux clubs de tarot de Montélimar celui des Adhémar et celui de Drôme provençale organisent pour la deuxième année consécutive un tournoi national

.

Palais des Congrès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 58 76 63

English :

Montélimar’s two tarot clubs Les Adhémar and Drôme Provençale are organizing a national tournament for the second year running

German :

Die beiden Tarot-Clubs von Montélimar der Club des Adhémar und der Club de Drôme Provençale organisieren zum zweiten Mal in Folge ein nationales Turnier

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, i due circoli dei tarocchi di Montélimar Adhémar e Drôme Provençale organizzano un torneo nazionale

Espanol :

Por segundo año consecutivo, los dos clubes de tarot de Montélimar Adhémar y Drôme Provençale organizan un torneo nacional

L’événement Festival de tarot Montélimar a été mis à jour le 2025-06-26 par Montélimar Tourisme Agglomération