FESTIVAL DE THAU – 35E EDITION – PORT DE MEZE Meze

FESTIVAL DE THAU – 35E EDITION – PORT DE MEZE Meze samedi 19 juillet 2025 .

FESTIVAL DE THAU – 35E EDITION Début : 2025-07-19 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour sa 35è édition, le Festival de Thau débarque avec un flot d’artistes et des promesses de fête !Sur les 4 soirs au Port de Mèze, rap, rock, folk, pop, reggae et électro se succéderont dans une ambiance conviviale et festive les pieds dans l’eau.Sur place : bars, restauration, guinguette électro, village des Rencontres… le Festival de Thau est un Festival qui se vit en famille et entre amis.Au programme :17/07/25 : Demi Portion – Carbonne – Oxmo Puccino18/07/25 : Dinaa – Saf Feh – Dub Inc19/07/25 : Wallace – Babylon Circus – Zoufris Maracas20/07/25 : Fakear – Charlie Winston – Flavia CoelhoGratuit pour les moins de 12 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PORT DE MEZE Place des Tonneliers sur le port 34140 Meze 34