Festival de Théâtre #3 Authon-du-Perche

Festival de Théâtre #3 2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 2026-03-27

Festival de Théâtre #3 Authon-du-Perche vendredi 27 mars 2026.

Festival de Théâtre #3

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Place au théâtre !
3 jours, 3 comédies, pour faire le plein de rires !

27 mars à 20h30
Un week-end sans ma femme

28 mars à 20h30
Embrassons-nous Folleville

29 mars
11h -> Coucou j’arrive !! (enfants)
15h -> Ça se complique

Réservation obligatoire
Place au théâtre !
3 jours, 3 comédies pour faire le plein de rires !

Vendredi 27 mars à 20h30
Un week-end sans ma femme
Un week-end de liberté pour Hugues… mais qui ne va pas se passer comme prévu !

Samedi 28 mars à 20h30
Embrassons-nous Folleville
Mariages, imprévus et invités surprises une mécanique de quiproquos irrésistible !

Dimanche 29 mars
11h -> Coucou j’arrive !! (enfants)
15h -> Ça se complique
Mensonges, situations improbables et personnages hauts en couleur s’enchaînent… que de défis à relever pour Michel, le propriétaire d’hôtel

Quiproquos, surprises et bonne humeur au programme de ce week-end !

Réservation par téléphone 06 86 85 97 44
Vente le jour du spectacle selon les places disponibles   .

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44  amicale.authonduperche@gmail.com

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English :

Make way for theater!
3 days, 3 comedies, and plenty of laughs!

march 27 at 8:30pm:
A weekend without my wife

march 28 at 8:30pm:
Let’s embrace Folleville

march 29
11h -> Coucou j?arrive ! (children)
15h -> Things get complicated

Reservations required

L’événement Festival de Théâtre #3 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par OTs DU PERCHE

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