Festival de Théâtre #3 Authon-du-Perche
Festival de Théâtre #3 Authon-du-Perche vendredi 27 mars 2026.
Festival de Théâtre #3
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Place au théâtre !
3 jours, 3 comédies, pour faire le plein de rires !
27 mars à 20h30
Un week-end sans ma femme
28 mars à 20h30
Embrassons-nous Folleville
29 mars
11h -> Coucou j’arrive !! (enfants)
15h -> Ça se complique
Réservation obligatoire
Place au théâtre !
3 jours, 3 comédies pour faire le plein de rires !
Vendredi 27 mars à 20h30
Un week-end sans ma femme
Un week-end de liberté pour Hugues… mais qui ne va pas se passer comme prévu !
Samedi 28 mars à 20h30
Embrassons-nous Folleville
Mariages, imprévus et invités surprises une mécanique de quiproquos irrésistible !
Dimanche 29 mars
11h -> Coucou j’arrive !! (enfants)
15h -> Ça se complique
Mensonges, situations improbables et personnages hauts en couleur s’enchaînent… que de défis à relever pour Michel, le propriétaire d’hôtel
Quiproquos, surprises et bonne humeur au programme de ce week-end !
Réservation par téléphone 06 86 85 97 44
Vente le jour du spectacle selon les places disponibles .
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44 amicale.authonduperche@gmail.com
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English :
Make way for theater!
3 days, 3 comedies, and plenty of laughs!
march 27 at 8:30pm:
A weekend without my wife
march 28 at 8:30pm:
Let’s embrace Folleville
march 29
11h -> Coucou j?arrive ! (children)
15h -> Things get complicated
Reservations required
L’événement Festival de Théâtre #3 Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par OTs DU PERCHE