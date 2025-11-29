Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 29 novembre 2025.
Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Atelier
Spectacles
Dance Floor
Scène ouverte
Goûter
Buvette
Pizza
Tout public
.
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35 Fruitsdallegresse@gmail.com
English :
Workshop
Shows
Dance Floor
Open stage
Snack
Refreshment bar
Pizza
General public
German :
Workshop
Aufführungen
Dance Floor
Offene Bühne
Imbiss
Getränkestand
Pizza
Alle Öffentlichkeit
Italiano :
Officina
Spettacoli
Pista da ballo
Palco aperto
Snack
Bar per il ristoro
Pizza
Pubblico in generale
Espanol :
Taller
Espectáculos
Pista de baile
Escenario abierto
Merienda
Bar de refrescos
Pizza
Público en general
L’événement Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)