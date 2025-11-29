Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier

Spectacles

Dance Floor

Scène ouverte

Goûter

Buvette

Pizza

Tout public

.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35 Fruitsdallegresse@gmail.com

English :

Workshop

Shows

Dance Floor

Open stage

Snack

Refreshment bar

Pizza

General public

German :

Workshop

Aufführungen

Dance Floor

Offene Bühne

Imbiss

Getränkestand

Pizza

Alle Öffentlichkeit

Italiano :

Officina

Spettacoli

Pista da ballo

Palco aperto

Snack

Bar per il ristoro

Pizza

Pubblico in generale

Espanol :

Taller

Espectáculos

Pista de baile

Escenario abierto

Merienda

Bar de refrescos

Pizza

Público en general

L’événement Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)