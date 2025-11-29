Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala

Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 29 novembre 2025.

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Atelier
Spectacles
Dance Floor
Scène ouverte

Goûter
Buvette
Pizza

Tout public
  .

La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 56 69 43 35  Fruitsdallegresse@gmail.com

English :

Workshop
Shows
Dance Floor
Open stage

Snack
Refreshment bar
Pizza

General public

German :

Workshop
Aufführungen
Dance Floor
Offene Bühne

Imbiss
Getränkestand
Pizza

Alle Öffentlichkeit

Italiano :

Officina
Spettacoli
Pista da ballo
Palco aperto

Snack
Bar per il ristoro
Pizza

Pubblico in generale

Espanol :

Taller
Espectáculos
Pista de baile
Escenario abierto

Merienda
Bar de refrescos
Pizza

Público en general

L’événement Festival de théâtre à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)