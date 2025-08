FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR AMÉLIA Quillan

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR AMÉLIA Quillan mardi 11 novembre 2025.

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR AMÉLIA

Quillan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 16:00:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

A l’Espace Cathare à 16h AMÉLIA

Comédie musicale de Ginès ABELLAN et Antoinne MIANNAY (durée 1h30) présentée par Les amis en scène.

Cette fresque musicale vous emporte sur les traces d’une héroïne, une exploratrice du ciel ! Amelia !

Librement inspirée de la vie d’Amelia Earhart, qui disparut en mer en 1937 après avoir accompli des exploits et tenté des records, cette comédie musicale retrace la vie de cette aviatrice hors normes.

Courageuse et affranchie, elle a été une source d’inspiration pour les femmes pour qui elle a tracé, enfin, une voix dans le ciel, aux commandes de son avion Canary .

.

Quillan 11500 Aude Occitanie +33 4 68 20 00 44

English :

At Espace Cathare at 4pm AMÉLIA

Musical comedy by Ginès ABELLAN and Antoinne MIANNAY (duration 1h30) presented by Les amis en scène.

This musical fresco follows in the footsteps of a heroine, an explorer of the skies! Amelia!

Freely inspired by the life of Amelia Earhart, who disappeared at sea in 1937 after a series of exploits and record attempts, this musical comedy retraces the life of this extraordinary aviatrix.

Courageous and free-spirited, she was a source of inspiration for the women for whom she finally made her voice heard in the skies, at the controls of her « Canary » aircraft.

German :

Im Espace Cathare um 16 Uhr AMÉLIA

Musikalische Komödie von Ginès ABELLAN und Antoinne MIANNAY (Dauer 1,5 Stunden), präsentiert von Les amis en scène.

Dieses musikalische Fresko nimmt Sie mit auf die Spuren einer Heldin, einer Himmelsforscherin! Amelia!

Frei nach dem Leben von Amelia Earhart, die 1937 nach Heldentaten und Rekordversuchen auf See verschwand, zeichnet dieses Musical das Leben dieser außergewöhnlichen Fliegerin nach.

Sie war eine Inspiration für Frauen, denen sie am Steuer ihres Flugzeugs « Canary » eine Stimme am Himmel verlieh.

Italiano :

All’Espace Cathare alle 16.00 AMÉLIA

Musical di Ginès ABELLAN e Antoinne MIANNAY (durata 1h30) presentato da Les amis en scène.

Questo affresco musicale vi porta in viaggio sulle orme di un’eroina, un’esploratrice dei cieli! Amelia!

Liberamente ispirato alla vita di Amelia Earhart, scomparsa in mare nel 1937 dopo una serie di imprese e tentativi di record, questo musical ripercorre la vita di questa straordinaria aviatrice.

Coraggiosa e liberata, fu fonte di ispirazione per le donne, alle quali diede finalmente voce nei cieli ai comandi del suo aereo, il Canary.

Espanol :

En Espace Cathare a las 16.00 h AMÉLIA

Musical de Ginès ABELLAN y Antoinne MIANNAY (duración 1h30) presentado por Les amis en scène.

Este fresco musical le lleva de viaje tras los pasos de una heroína, ¡una exploradora de los cielos! ¡Amelia!

Inspirado libremente en la vida de Amelia Earhart, desaparecida en el mar en 1937 tras una serie de hazañas e intentos de récord, este musical recorre la vida de esta extraordinaria aviadora.

Valiente y liberada, fue una fuente de inspiración para las mujeres, a las que por fin dio voz en los cielos a los mandos de su avión, el Canary.

L’événement FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR AMÉLIA Quillan a été mis à jour le 2025-07-29 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises