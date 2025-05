Festival de théâtre amateur – Blangy-sur-Bresle, 13 juin 2025 10:30, Blangy-sur-Bresle.

Seine-Maritime

Festival de théâtre amateur salle des fêtes Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 10:30:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Date(s) :

2025-06-13

2025-06-14

2025-06-15

« Montre que tu existes ! » 3ème édition

Retrouvez-nous le weekend du 13, 14 et 15 juin 2025 pour vous émouvoir, rire, danser, partager vos émotions lors du retour de notre festival Théâtre amateur

Rendez-vous à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle Accès libre et gratuit tout au long du weekend !

Objectifs de ces 3 journées ?

Un moment de rencontres, d’échanges, de partages d’expériences et de pratiques entre des troupes agissant en faveur du développement du théâtre amateur.

Il s’agira aussi de valoriser les troupes présentes et leur permettre de se faire connaître auprès du public, des médias et de potentiels organisateurs.

Au programme 6 troupes / 14 spectacles / 2 ateliers d’expression

Espace de convivialité permanent avec restauration rapide et buvette

Accès libre et gratuit à tous les spectacles / Ateliers / Forum

Infos 06 09 26 73 40 07 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com

« Montre que tu existes ! » 3ème édition

Retrouvez-nous le weekend du 13, 14 et 15 juin 2025 pour vous émouvoir, rire, danser, partager vos émotions lors du retour de notre festival Théâtre amateur

Rendez-vous à la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle Accès libre et gratuit tout au long du weekend !

Objectifs de ces 3 journées ?

Un moment de rencontres, d’échanges, de partages d’expériences et de pratiques entre des troupes agissant en faveur du développement du théâtre amateur.

Il s’agira aussi de valoriser les troupes présentes et leur permettre de se faire connaître auprès du public, des médias et de potentiels organisateurs.

Au programme 6 troupes / 14 spectacles / 2 ateliers d’expression

Espace de convivialité permanent avec restauration rapide et buvette

Accès libre et gratuit à tous les spectacles / Ateliers / Forum

Infos 06 09 26 73 40 07 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com .

salle des fêtes

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com

English : Festival de théâtre amateur

« Show that you exist! 3rd edition

Join us on the weekend of June 13, 14 and 15, 2025 to be moved, to laugh, to dance, to share your emotions during the return of our Amateur Theater Festival

See you at the Blangy-sur-Bresle village hall free admission all weekend long!

The aim of these 3 days?

A time for meeting, exchanging and sharing experiences and practices between troupes working to develop amateur theater.

The aim is also to raise the profile of the companies present, and enable them to make themselves known to the public, the media and potential organizers.

Program: 6 troupes / 14 shows / 2 workshops

Permanent social area with fast food and refreshments

Free access to all shows / Workshops / Forum

Info: 06 09 26 73 40 07 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com

German :

« Zeig, dass du existierst! » 3

Treffen Sie uns am Wochenende des 13., 14. und 15. Juni 2025, um bei der Rückkehr unseres Amateurtheaterfestivals zu rühren, zu lachen, zu tanzen und Ihre Emotionen zu teilen

Treffpunkt: Festsaal von Blangy-sur-Bresle Freier Eintritt während des gesamten Wochenendes!

Ziele dieser drei Tage?

Ein Moment der Begegnung, des Austauschs, der Weitergabe von Erfahrungen und Praktiken zwischen Truppen, die sich für die Entwicklung des Amateurtheaters einsetzen.

Es geht auch darum, die anwesenden Truppen aufzuwerten und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bei der Öffentlichkeit, den Medien und potenziellen Organisatoren bekannt zu machen.

Auf dem Programm: 6 Truppen / 14 Aufführungen / 2 Ausdrucksworkshops

Ständiger Raum für Geselligkeit mit Schnellimbiss und Getränkestand

Freier und kostenloser Zugang zu allen Aufführungen / Workshops / Forum

Infos: 06 09 26 73 40 07 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com

Italiano :

« Dimostra che esisti! 3a edizione

Unitevi a noi nel fine settimana del 13, 14 e 15 giugno 2025 per commuovervi, ridere, ballare e condividere le vostre emozioni al ritorno del nostro festival di teatro amatoriale

Ci vediamo alla sala del villaggio di Blangy-sur-Bresle Ingresso gratuito per tutto il fine settimana!

L’obiettivo di questi 3 giorni?

Offrire ai gruppi teatrali che lavorano per lo sviluppo del teatro amatoriale l’opportunità di incontrarsi, scambiare idee e condividere esperienze e pratiche.

L’obiettivo sarà anche quello di aumentare la visibilità delle compagnie partecipanti, dando loro l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico, dai media e da potenziali organizzatori.

In programma: 6 compagnie / 14 spettacoli / 2 workshop

Area sociale permanente con fast food e rinfreschi

Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli / laboratori / forum

Informazioni: 06 09 26 73 40 07 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com

Espanol :

« ¡Demuestra que existes! 3ª edición

Acompáñenos el fin de semana del 13, 14 y 15 de junio de 2025 para emocionarse, reír, bailar y compartir sus emociones en el regreso de nuestro festival de teatro aficionado

Nos vemos en la sala de fiestas de Blangy-sur-Bresle ¡Entrada gratuita todo el fin de semana!

¿El objetivo de estos 3 días?

Ofrecer a los grupos de teatro que trabajan en el desarrollo del teatro aficionado la oportunidad de reunirse, intercambiar ideas y compartir experiencias y prácticas.

El objetivo será también dar a conocer mejor a las compañías participantes y permitirles darse a conocer al público, a los medios de comunicación y a los organizadores potenciales.

En el programa: 6 compañías / 14 espectáculos / 2 talleres

Área social permanente con comida rápida y refrescos

Entrada gratuita a todos los espectáculos / talleres / foro

Información: 06 09 26 73 40 07 86 92 82 68 le.carcahoux@gmail.com

L’événement Festival de théâtre amateur Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle