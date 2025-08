FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR CIRCUIT ORDINAIRE Quillan

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR CIRCUIT ORDINAIRE Quillan lundi 10 novembre 2025.

Début : 2025-11-10 21:00:00

2025-11-10

A l’Espace Cathare à 21h CIRCUIT ORDINAIRE

Thriller policier de Jean-Claude Carrière (durée 1h) présenté par l’ Illusoire Jardin.

Deux hommes un commissaire, et un rapporteur délateur du Circuit Ordinaire , vont se livrer un duel sans merci. Un huis-clos aux multiples rebondissements où le cynisme fait force de loi, un champ de mines qui ne tolère pas le moindre faux pas.

L’écriture ciselée de Jean Claude Carrière se met au service d’un suspens insoutenable, où l’humour parvient quand même parfois à se glisser..

Quillan 11500 Aude Occitanie +33 4 68 20 00 44

English :

Espace Cathare, 9pm ORDINARY CIRCUIT

Detective thriller by Jean-Claude Carrière (duration 1h) presented by l’Illusoire Jardin.

Two men: a police commissioner and an informer from the « Circuit Ordinaire », engage in a merciless duel. A huis-clos with multiple twists and turns, where cynicism is the law, a minefield that won’t tolerate the slightest misstep.

Jean Claude Carrière’s chiseled writing is at the service of an unbearable suspense, in which humor occasionally manages to creep in.

German :

Im Espace Cathare um 21 Uhr CIRCUIT ORDINAIRE

Polizeithriller von Jean-Claude Carrière (Dauer 1 Stunde), präsentiert von l’ Illusoire Jardin.

Zwei Männer: ein Kommissar und ein denunzierender Berichterstatter des « Circuit Ordinaire » liefern sich ein erbarmungsloses Duell. Ein Hinterzimmer mit zahlreichen Wendungen, in dem der Zynismus Gesetz ist, ein Minenfeld, das nicht den kleinsten Fehltritt duldet.

Jean Claude Carrières fein ziselierter Schreibstil stellt sich in den Dienst einer unerträglichen Spannung, in die sich manchmal sogar Humor einschleicht.

Italiano :

Espace Cathare, ore 21.00 CIRCUIT ORDINAIRE

Thriller poliziesco di Jean-Claude Carrière (durata 1 ora) presentato da l’Illusoire Jardin.

Due uomini, un commissario di polizia e un reporter del « Circuit Ordinaire », ingaggiano un duello spietato. Un huis-clos con molteplici colpi di scena dove il cinismo è la legge, un campo minato che non tollera il minimo passo falso.

La scrittura cesellata di Jean Claude Carrière serve una suspense insostenibile, con un tocco di umorismo di tanto in tanto.

Espanol :

Espace Cathare, 21.00 h CIRCUITO ORDINARIO

Thriller policíaco de Jean-Claude Carrière (1 hora) presentado por Illusoire Jardin.

Dos hombres, un comisario de policía y un reportero del « Circuit Ordinaire », se batirán en un duelo sin cuartel. Un huis-clos con muchos recovecos donde el cinismo es la ley, un campo de minas que no tolera el menor paso en falso.

La cincelada escritura de Jean Claude Carrière ofrece un suspense insoportable, con un toque de humor de vez en cuando.

