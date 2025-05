Festival de théâtre amateur de Sol’ en Scène, 4ème édition – Solignac-sur-Loire, 6 juin 2025 07:00, Solignac-sur-Loire.

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Spectacle à l’unité

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

L'association Sol' en Scène, association de théâtre amateur et d'animation culturelle solignacoise, organise la quatrième édition de son festival de théâtre amateur, sur la commune Solignac-sur-Loire.

Salle polyvalente

Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 74 30 25 associationsolenscene@gmail.com

English :

Sol' en Scène, Solignac's amateur theater and cultural activities association, is organizing the fourth edition of its amateur theater festival, in the town of Solignac-sur-Loire.

German :

Der Verein Sol' en Scène, ein Verein für Amateurtheater und kulturelle Animation in Solignac, organisiert die vierte Ausgabe seines Amateurtheaterfestivals in der Gemeinde Solignac-sur-Loire.

Italiano :

Sol' en Scène, associazione culturale e teatrale amatoriale con sede a Solignac, organizza la quarta edizione del suo festival di teatro amatoriale a Solignac-sur-Loire.

Espanol :

Sol' en Scène, asociación cultural y de teatro aficionado con sede en Solignac, organiza la cuarta edición de su festival de teatro aficionado en Solignac-sur-Loire.

