Festival de théâtre amateur Gardin’Cour à Sissonne

41 rue de Laon Sissonne Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Gardin’Cour, c’est le festival de théâtre propulsé par Axothéa, soit le moyen de découvrir l’espace d’un week-end de jeunes troupes et leurs mises en scène respectives (six pièces de théâtre cette année) !

Un événement financé par le Conseil départemental de l’Aisne.

Alors RV à l’Espace Culturel de Sissonne dès 14h pour cette nouvelle édition ! (programme complet des deux jours à retrouver ci-dessous)

Gardin’Cour, c’est le festival de théâtre propulsé par Axothéa, soit le moyen de découvrir l’espace d’un week-end de jeunes troupes et leurs mises en scène respectives (six pièces de théâtre cette année) !

Un événement financé par le Conseil départemental de l’Aisne.

Alors RV à l’Espace Culturel de Sissonne dès 14h pour cette nouvelle édition ! (programme complet des deux jours à retrouver ci-dessous) .

41 rue de Laon Sissonne 02250 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 71 69 axothea@free.fr

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English :

Gardin’Cour is the theater festival powered by Axothéa, a weekend-long opportunity to discover young troupes and their respective productions (six plays this year)!

An event funded by the Conseil départemental de l’Aisne.

See you at the Espace Culturel de Sissonne from 2 p.m. for this new edition! (full program for both days below)

L’événement Festival de théâtre amateur Gardin’Cour à Sissonne Sissonne a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays de Laon