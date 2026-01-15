FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Cette année encore, la programmation sera éclectique et permettra de mettre en lumière la pratique théâtrale amateur.

9ème édition

Labarthe-sur-Lèze organise la 9ème édition du Festival de Théâtre amateur. Crée en 2018, ce festival est ouvert à toutes les troupes amateures du département. Durant trois jours de festivité, quatre compagnies, sélectionnées par un jury composé d’élus et de citoyens bénévoles, proposent leurs spectacles devant un public de plus en plus nombreux. Des comédies, des pièces jeunes publics, des drames… Il y en a pour tous les goûts ! 5 .

English:

This year’s program will once again be eclectic, highlighting amateur theatrical practice.

