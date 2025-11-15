Festival de Théâtre Amateur L’Arbre de vie Cénac-et-Saint-Julien

Festival de Théâtre Amateur L’Arbre de vie

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le samedi 15 novembre, la Compagnie du Rêve éveillé de Savignac de Miremont interprètera la pièce L’Arbre de vie , d’Élisabeth Danjan.

C’est une pièce de théâtre qui parle de la forêt, des arbres coupés ou sacrifiés pour faire place à des habitations. Le spectacle, en quatre actes, débute par une musique de Gustave Fauré (”Pavane”), avant de laisser la parole aux arbres, qui ont quelque chose à nous dire .

Rendez-vous à 16h00 à la salle socio culturelle de la Borie à Cénac. .

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

English :

Like every year, the Amateur Theatre Festival is back.

On Saturday November 15, the Compagnie du Rêve éveillé from Savignac de Miremont will perform L’Arbre de vie , by Élisabeth Danjan.

Rendezvous at 4pm at the salle socio culturelle de la Borie in Cénac.

German : Festival de Théâtre Amateur L’Arbre de vie

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder das Amateurtheaterfestival statt.

Auf dem Programm steht am Samstag, den 15. November, die Compagnie du Rêve éveillé aus Savignac de Miremont, die das Stück L’Arbre de vie von Elisabeth Danjan aufführen wird.

Treffpunkt ist um 16:00 Uhr im Salle socio culturelle de la Borie in Cénac.

Italiano :

Come ogni anno, torna il Festival del Teatro Amatoriale.

Sabato 15 novembre, la Compagnie du Rêve éveillé di Savignac de Miremont metterà in scena L’Arbre de vie , di Élisabeth Danjan.

Appuntamento alle 16.00 presso la sala socio culturale della Borie a Cénac.

Espanol : Festival de Théâtre Amateur L’Arbre de vie

Como cada año, vuelve el Festival de Teatro Aficionado.

El sábado 15 de noviembre, la Compagnie du Rêve éveillé de Savignac de Miremont representará L’Arbre de vie , de Élisabeth Danjan.

Cita a las 16.00 h en la sala socio cultural de la Borie en Cénac.

L’événement Festival de Théâtre Amateur L’Arbre de vie Cénac-et-Saint-Julien a été mis à jour le 2025-11-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne