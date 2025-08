FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR LES FEMMES DE BARBE BLEUE Quillan

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR LES FEMMES DE BARBE BLEUE Quillan dimanche 9 novembre 2025.

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR LES FEMMES DE BARBE BLEUE

Quillan Aude

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Les femmes de Barbe Bleue

Drame de Lisa Guez ( durée 1h20) présentée par la Compagnie du manège.

Sur scène, cinq comédiennes aux parcours variés réinventent l’histoire bien connue du terrible Barbe Bleue, à travers les voix de ses victimes. « Ce spectacle, c’est l’histoire d’un dialogue entre ces femmes et Barbe Bleue. Chacune va se succéder et parler à cœur ouvert à cet homme, qu’elles ont aimé, et qui les a assassinées. »

Quillan 11500 Aude Occitanie +33 4 68 20 00 44

English :

Bluebeard’s wives

Drama by Lisa Guez (duration 1h20) presented by Compagnie du manège.

On stage, five actresses from different backgrounds reinvent the well-known story of the terrible Bluebeard, through the voices of his victims. « This show is the story of a dialogue between these women and Bluebeard. Each of them takes turns to speak with an open heart to the man they loved, and who murdered them. »

German :

Die Frauen von Blaubart

Drama von Lisa Guez ( Dauer 1h20) präsentiert von der Compagnie du manège.

Auf der Bühne erfinden fünf Schauspielerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen die bekannte Geschichte des schrecklichen Blaubarts durch die Stimmen seiner Opfer neu. « Diese Aufführung ist die Geschichte eines Dialogs zwischen diesen Frauen und Blaubart. Jede von ihnen wird nacheinander mit offenem Herzen zu diesem Mann sprechen, den sie geliebt haben und der sie ermordet hat. »

Italiano :

Le donne di Barbablù

Dramma di Lisa Guez (durata 1h20) presentato dalla Compagnie du manège.

Sul palco, cinque attrici di diversa provenienza reinventano la nota storia del terribile Barbablù, attraverso le voci delle sue vittime. « Questo spettacolo è la storia di un dialogo tra queste donne e Barbablù. Ognuna di loro, a turno, parlerà a cuore aperto all’uomo che amavano e che le ha uccise

Espanol :

Las mujeres de Barba Azul

Drama de Lisa Guez (duración 1h20) presentado por la Compagnie du manège.

En escena, cinco actrices de diferentes orígenes reinventan la conocida historia del terrible Barba Azul, a través de las voces de sus víctimas. « Este espectáculo es la historia de un diálogo entre estas mujeres y Barba Azul. Cada una de ellas hablará por turnos, a corazón abierto, al hombre que amaron y que las asesinó

