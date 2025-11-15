Festival de Théâtre Amateur On n’est pas là pour se faire engueuler Domme

Festival de Théâtre Amateur On n’est pas là pour se faire engueuler

Salle de la Rode Domme Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le samedi 15 novembre, la Compagnie Les Voyageurs de mots de Montignac interprètera la pièce On est pas là pour se faire engueuler , de Boris Vian.

Rendez-vous à 20h30 à la salle de la Rode à Domme.

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le samedi 15 novembre, la Compagnie Les Voyageurs de mots de Montignac interprètera la pièce On est pas là pour se faire engueuler , de Boris Vian.

Ce spectacle a pour vocation de retrouver la férocité joyeuse et l’humanisme généreux de Boris Vian. On s’attaque à la bêtise du monde en commençant par la sienne. On vit l’ histoire plus actuelle que jamais de ces chansons avec le bonheur de s’émouvoir, de rire, de s’indigner à nouveau ensemble.

Rendez-vous à 20h30 à la salle de la Rode à Domme. .

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

English :

Like every year, the Amateur Theatre Festival is back.

On Saturday November 15, the Compagnie Les Voyageurs de mots from Montignac will perform Boris Vian’s play On est pas là pour se faire engueuler .

Rendezvous at 8.30pm at the Salle de la Rode in Domme.

German : Festival de Théâtre Amateur On n’est pas là pour se faire engueuler

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder das Amateurtheaterfestival statt.

Auf dem Programm steht am Samstag, den 15. November, die Compagnie Les Voyageurs de mots aus Montignac, die das Stück On est pas là pour se faire engueuler von Boris Vian aufführen wird.

Treffpunkt ist um 20.30 Uhr in der Salle de la Rode in Domme.

Italiano :

Come ogni anno, torna il Festival del Teatro Amatoriale.

Sabato 15 novembre, la Compagnie Les Voyageurs de mots di Montignac metterà in scena la commedia di Boris Vian On est pas là pour se faire engueuler .

Spettacoli alle 20.30 presso la Salle de la Rode a Domme.

Espanol : Festival de Théâtre Amateur On n’est pas là pour se faire engueuler

Como cada año, vuelve el Festival de Teatro Aficionado.

El sábado 15 de noviembre, la Compagnie Les Voyageurs de mots de Montignac representará la obra de Boris Vian On est pas là pour se faire engueuler .

Funciones a las 20.30 h en la Salle de la Rode de Domme.

L’événement Festival de Théâtre Amateur On n’est pas là pour se faire engueuler Domme a été mis à jour le 2025-11-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne