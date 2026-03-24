Festival de théâtre amateur Salle Général Leclerc Pacy-sur-Eure

Festival de théâtre amateur

Salle Général Leclerc 80 rue Aristide Briand Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Les troupes de théâtre amateurs vous réservent plein de surprises pour ce Festival !

Prêts pour un week-end riche en émotions ? Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026, le festival TESAP revient pour une édition pleine de surprises ! Les troupes de théâtre amateur de la région se réunissent pour vous offrir des spectacles variés, entre rires, découvertes et passion.

Que vous soyez un mordu de théâtre ou simplement en quête d’une sortie conviviale, c’est l’événement idéal pour soutenir les talents locaux dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Informations Pratiques

– Dates Du 27 au 29 mars 2026.

– Lieu Salle Général Leclerc 80 rue Aristide Briand 27120 Pacy-Sur-Eure

– Tarifs 8 € la place 25 € le Pass Week-end (pour profiter de tous les spectacles !).

– Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Salle Général Leclerc 80 rue Aristide Briand Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 67 85 11 56

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English : Festival de théâtre amateur

L’événement Festival de théâtre amateur Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération