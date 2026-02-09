Festival de théâtre amateur Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Festival de théâtre amateur

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-03

Rigolade et surprises au programme !

Pas moins de neuf compagnies de théâtre locales seront au programme de votre festival

– Vendredi 27 mars 2026 à 20h30 Alerte au rouge de Olivier Tourancheau, jouée par la Compagnie de Vair de Saint Cosme-en-Vairais

– Samedi 28 mars 2026 à 14h30 Hortense a dit Je m’en fous de Georges Feydeau, jouée par Les Fracassés de Vibraye

– Samedi 28 mars 2026 à 16h Comme un lundi de A. Huron et N. Bouchereau, jouée par le Théâtre Altéa de Rouillon

Samedi 28 mars 2026 à 20h30 Parfum et suspicions de Bruno Druart, jouée par La 7ème Compagnie du Mans

– Dimanche 29 mars 2026 à 15h Tiercé gagnant de J. Chapman et R. Cooney, jouée par la Troupe des Amitiés Franco-Tchèques du Mêle-sur Sarthe

– Vendredi 3 avril 2026 à 20h30 Élise et moi de Viviane Tardivel, jouée par Les Tréteaux de Malestable de Bonnétable

– Samedi 4 avril 2026 à 15h00 Bourvil le tendre de Marie-Laure Thébault, jouée et chantée par La Pulse à l’Oreille de La Ferté-Bernard

– Samedi 4 avril 2026 à 20h30 Tiens bon le bar de N. Bouchereau et L. Ferré, jouée par le Théâtre du Haut Maine de Beaumont-sur-Sarthe

– Dimanche 5 avril 2026 à 15h00 Un trésor sous le potager de Angélique Sutty, jouée par L’Estrade de Berd’huis

Tarifs 9€ plein tarif, 6€ scolaire-étudiant, gratuit pour les moins de 10 ans, 6€ la carte du festival puis tarif réduit à 6€ par séance.

Festival organisé par le Centre Culturel et d’Animation du Vairais.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 et auprès du CCAV au 02 43 97 02 05 .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fun and surprises on the agenda!

