FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Place de la Mairie Saint-Thibéry vendredi 10 octobre 2025.

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

Place de la Mairie Place Francis Laurent Saint-Thibéry Hérault

La Troupe du Petit Théâtre de Juliette organise son Festival de Théâtre Amateur, un rendez-vous convivial et culturel. Pendant plusieurs jours, des compagnies amateurs se succéderont sur scène pour proposer leur spectacle.

Vendredi 10 octobre à 20h30 Aventures autour d’un banc public (Cie le petit théâtre de Saint Thibéry) Samedi 11 octobre à 20h30 Un si cher tableau (Cie la mère Michelle de Montblanc)

Dimanche 12 octobre à 16h Tais-toi François ! (Cie les Bambades de Servian)

Dimanche 12 octobre à 20h30 Tailleur pour dames (Cie Les rosses moustiques de Castelnau de Guers) .

