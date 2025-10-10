FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Place de la Mairie Saint-Thibéry
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Place de la Mairie Saint-Thibéry vendredi 10 octobre 2025.
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Place de la Mairie Place Francis Laurent Saint-Thibéry Hérault
Festival de théâtre amateur à Saint Thibéry
La Troupe du Petit Théâtre de Juliette organise son Festival de Théâtre Amateur, un rendez-vous convivial et culturel. Pendant plusieurs jours, des compagnies amateurs se succéderont sur scène pour proposer leur spectacle.
Vendredi 10 octobre à 20h30 Aventures autour d’un banc public (Cie le petit théâtre de Saint Thibéry) Samedi 11 octobre à 20h30 Un si cher tableau (Cie la mère Michelle de Montblanc)
Dimanche 12 octobre à 16h Tais-toi François ! (Cie les Bambades de Servian)
Dimanche 12 octobre à 20h30 Tailleur pour dames (Cie Les rosses moustiques de Castelnau de Guers) .
Place de la Mairie Place Francis Laurent Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie letheatredejuliette@free.fr
English :
Amateur theater festival in Saint Thibéry
German :
Amateurtheaterfestival in Saint Thibéry
Italiano :
Festival del teatro amatoriale a Saint Thibéry
Espanol :
Festival de teatro aficionado en Saint Thibéry
