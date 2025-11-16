Festival de Théâtre Amateur Sidonie Domme

Festival de Théâtre Amateur Sidonie

Salle de la Rode Domme Dordogne

Début : 2025-11-16

2025-11-16

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le dimanche 16 novembre, la Compagnie Le Pas du Fou de Castels et Bézenac interprètera la pièce Sidonie , de Jean Claude Danaud.

Rendez-vous à 15h00 à la salle de la Rode à Domme.

Sidonie porte sur ses épaules tous les malheurs de l’univers. De sa mère morte en la mettant au monde, des gardes à vue au commissariat de police, en passant par son père qui voulait en faire un garçon, elle n’en continue pas moins à chercher le bonheur. Et plus elle cherche, plus elle rencontre le malheur. Les malheurs de Sidonie ? Oui, à un détail près, c’est très drôle.

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

English :

Like every year, the Amateur Theatre Festival is back.

On Sunday November 16, the Compagnie Le Pas du Fou from Castels et Bézenac will perform the play Sidonie , by Jean Claude Danaud.

Rendezvous at 3pm at the Salle de la Rode in Domme.

German : Festival de Théâtre Amateur Sidonie

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder das Amateurtheaterfestival statt.

Auf dem Programm steht am Sonntag, den 16. November, die Compagnie Le Pas du Fou aus Castels et Bézenac, die das Stück Sidonie von Jean Claude Danaud aufführt.

Treffpunkt ist um 15.00 Uhr in der Salle de la Rode in Domme.

Italiano :

Come ogni anno, torna il Festival del Teatro Amatoriale.

Domenica 16 novembre, la Compagnie Le Pas du Fou di Castels e Bézenac metterà in scena la commedia Sidonie di Jean Claude Danaud.

Appuntamento alle 15.00 alla Salle de la Rode di Domme.

Espanol : Festival de Théâtre Amateur Sidonie

Como cada año, vuelve el Festival de Teatro Aficionado.

El domingo 16 de noviembre, la Compagnie Le Pas du Fou de Castels y Bézenac representará la obra Sidonie de Jean Claude Danaud.

Cita a las 15.00 h en la Salle de la Rode de Domme.

