Festival de Théâtre amateur THEATR’A PELTRE 3ème édition Salle des fêtes de Peltre Peltre

Peltre

Festival de Théâtre amateur THEATR’A PELTRE 3ème édition

Salle des fêtes de Peltre 7 rue des Vignes Peltre Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-29 17:45:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Cette année, ce n’est pas moins de 7 spectacles et 6 troupes invitées que nous vous proposons de découvrir pour cette 3ème édition de notre Festival Théâtr’A Peltre. Toujours la même recette, à savoir du théâtre pour tous les goûts de la pure comédie, de la comédie dramatique, du théâtre contemporain, un format cabaret, des chroniques autour des mots, autant de formats et de styles pour épicer votre week-end ! Compagnies invitées L’Autre Scène, le Théâtre d d’Y Voir, Les Complices, QUi ProPOS, Les Entr’acteurs, La troupe Ruffinoise, le CELAP.

Participation au chapeau.Tout public

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Salle des fêtes de Peltre 7 rue des Vignes Peltre 57245 Moselle Grand Est info@celap.fr

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English :

This year, no less than 7 shows and 6 guest troupes are on offer for the 3rd edition of our Théâtr’A Peltre Festival. The recipe remains the same: theater for all tastes, from pure comedy to dramatic comedy, contemporary theater, cabaret format, chronicles of words, and so many other formats and styles to spice up your weekend! Guest companies: L’Autre Scène, Théâtre d’Y Voir, Les Complices, QUi ProPOS, Les Entr’acteurs, La troupe Ruffinoise, CELAP.

Participation by the hat.

L’événement Festival de Théâtre amateur THEATR’A PELTRE 3ème édition Peltre a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ