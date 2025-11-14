Festival de Théâtre Amateur Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz Cénac-et-Saint-Julien

Festival de Théâtre Amateur Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le vendredi 14 novembre, la Compagnie Les Strapontins de Saint-Cyprien interprètera la pièce Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz , de Mohammed Kacimi.

RDV à 18h30 à la salle socio culturelle de la Borie.

C’est l’histoire de 6 femmes liées par leur enfermement, qui vont se réunir pour un jeu déroutant. Jouer à être libre. Mais qui sont-elles ? Un trouble, un fantasme ? C’est ici qu’elles font preuve d’audace et de spontanéité. Où ? Ici, ce soir de Noël.

Rendez-vous à 18h30 à la salle socio culturelle de la Borie à Cénac. .

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

English :

Like every year, the Amateur Theatre Festival is back.

On Friday November 14, Saint-Cyprien’s Compagnie Les Strapontins will perform Mohammed Kacimi’s play Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz .

Performances at 6.30pm at the Salle socio-culture de la Borie.

German : Festival de Théâtre Amateur Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder das Amateurtheaterfestival statt.

Auf dem Programm steht am Freitag, den 14. November, die Compagnie Les Strapontins aus Saint-Cyprien, die das Stück Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz von Mohammed Kacimi aufführen wird.

RDV um 18:30 Uhr im Salle socio culturelle de la Borie.

Italiano :

Come ogni anno, torna il Festival del Teatro Amatoriale.

Venerdì 14 novembre, la Compagnie Les Strapontins di Saint-Cyprien metterà in scena lo spettacolo Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz , di Mohammed Kacimi.

Spettacoli alle 18.30 presso la sala socio culturale della Borie.

Espanol : Festival de Théâtre Amateur Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz

Como cada año, vuelve el Festival de Teatro Aficionado.

El viernes 14 de noviembre, la Compagnie Les Strapontins de Saint-Cyprien representará la obra Tous mes rêves partent de Gare d’Austerlitz , de Mohammed Kacimi.

Funciones a las 18.30 h en la sala socio cultural de la Borie.

