Festival de Théâtre Amateur Tranches de vie 2025 Domme

Festival de Théâtre Amateur Tranches de vie 2025

Salle de la Rode Domme Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le dimanche 16 novembre, la Compagnie Lus Galapians del Ceou de Daglan interprètera la pièce Tranches de vie 2025 .

Rendez-vous à 17h30 à la salle de la Rode à Domme.

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

English :

Like every year, the Amateur Theatre Festival is back.

On Sunday November 16, the Compagnie Lus Galapians del Ceou from Daglan will perform the play Tranches de vie 2025 .

Rendezvous at 5.30pm at the Salle de la Rode in Domme.

German : Festival de Théâtre Amateur Tranches de vie 2025

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder das Amateurtheaterfestival statt.

Auf dem Programm steht am Sonntag, den 16. November, die Compagnie Lus Galapians del Ceou aus Daglan, die das Stück Tranches de vie 2025 aufführen wird.

Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in der Salle de la Rode in Domme.

Italiano :

Come ogni anno, torna il Festival del Teatro Amatoriale.

Domenica 16 novembre, la Compagnie Lus Galapians del Ceou di Daglan metterà in scena lo spettacolo Tranches de vie 2025 .

Appuntamento alle 17.30 alla Salle de la Rode di Domme.

Espanol : Festival de Théâtre Amateur Tranches de vie 2025

Como cada año, vuelve el Festival de Teatro Aficionado.

El domingo 16 de noviembre, la Compagnie Lus Galapians del Ceou de Daglan representará la obra Tranches de vie 2025 .

Nos vemos a las 17.30 h en la Salle de la Rode de Domme.

