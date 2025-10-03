FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR UN OUVRAGE DE DAMES Canet

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR UN OUVRAGE DE DAMES Canet vendredi 3 octobre 2025.

Canet Aude

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-03

2025-10-03

22ème Festival Régional de Théâtre amateur

Pour cette première soirée, découvrez la pièce « Un ouvrage de Dames ».
Une comédie de Jean-Claude Danaud par la compagnie Le Bâteau Boeuf de Sète (Hérault).
Canet 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 81 42  secretariat@canet-aude.fr

English :

22nd Regional Amateur Theatre Festival

For this first evening, discover the play: « Un ouvrage de Dames ».
A comedy by Jean-Claude Danaud, performed by Le Bâteau Boeuf de Sète (Hérault).

German :

22. Regionales Festival des Amateurtheaters

An diesem ersten Abend sehen Sie das Stück: « Un ouvrage de Dames ».
Eine Komödie von Jean-Claude Danaud, aufgeführt von der Theatergruppe Le Bâteau Boeuf aus Sète (Hérault).

Italiano :

22° Festival regionale del teatro amatoriale

Per questa prima serata, scoprite lo spettacolo: « Un ouvrage de Dames ».
Una commedia di Jean-Claude Danaud, interpretata dalla compagnia Le Bâteau Boeuf di Sète (Hérault).

Espanol :

22º Festival Regional de Teatro Aficionado

Para esta primera velada, descubra la obra: « Un ouvrage de Dames ».
Una comedia de Jean-Claude Danaud, interpretada por la compañía Le Bâteau Boeuf de Sète (Hérault).

