FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR UN OUVRAGE DE DAMES Canet
Canet Aude
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-03 21:00:00
2025-10-03
22ème Festival Régional de Théâtre amateur
Pour cette première soirée, découvrez la pièce « Un ouvrage de Dames ».
Une comédie de Jean-Claude Danaud par la compagnie Le Bâteau Boeuf de Sète (Hérault).
Canet 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 81 42 secretariat@canet-aude.fr
English :
22nd Regional Amateur Theatre Festival
For this first evening, discover the play: « Un ouvrage de Dames ».
A comedy by Jean-Claude Danaud, performed by Le Bâteau Boeuf de Sète (Hérault).
German :
22. Regionales Festival des Amateurtheaters
An diesem ersten Abend sehen Sie das Stück: « Un ouvrage de Dames ».
Eine Komödie von Jean-Claude Danaud, aufgeführt von der Theatergruppe Le Bâteau Boeuf aus Sète (Hérault).
Italiano :
22° Festival regionale del teatro amatoriale
Per questa prima serata, scoprite lo spettacolo: « Un ouvrage de Dames ».
Una commedia di Jean-Claude Danaud, interpretata dalla compagnia Le Bâteau Boeuf di Sète (Hérault).
Espanol :
22º Festival Regional de Teatro Aficionado
Para esta primera velada, descubra la obra: « Un ouvrage de Dames ».
Una comedia de Jean-Claude Danaud, interpretada por la compañía Le Bâteau Boeuf de Sète (Hérault).
