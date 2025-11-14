Festival de Théâtre Amateur Une surprise en or Cénac-et-Saint-Julien

Festival de Théâtre Amateur Une surprise en or

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien Dordogne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Comme chaque année, le Festival de théâtre amateur est de retour.

Au programme, le vendredi 14 novembre, la Compagnie Les Arpets de St André d’Allas interprètera la pièce Une surprise en or .

Rendez-vous à 15h00 à la salle socio culturelle de la Borie à Cénac.

Salle socio-culturelle de la Borie Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98 ocd.domme24@gmail.com

English :

Like every year, the Amateur Theatre Festival is back.

On Friday November 14, the Compagnie Les Arpets from St André d’Allas will perform the play Une surprise en or .

Rendezvous at 3pm at the salle socio culturelle de la Borie in Cénac.

German : Festival de Théâtre Amateur Une surprise en or

Wie jedes Jahr findet auch in diesem Jahr wieder das Amateurtheaterfestival statt.

Auf dem Programm steht am Freitag, den 14. November, die Compagnie Les Arpets aus St André d’Allas, die das Stück Une surprise en or aufführen wird.

Treffpunkt ist um 15:00 Uhr im Salle socio culturelle de la Borie in Cénac.

Italiano :

Come ogni anno, torna il Festival del Teatro Amatoriale.

Venerdì 14 novembre, la Compagnie Les Arpets di St André d’Allas metterà in scena lo spettacolo Une surprise en or .

Appuntamento alle 15.00 presso la sala socio culturale della Borie a Cénac.

Espanol : Festival de Théâtre Amateur Une surprise en or

Como cada año, vuelve el Festival de Teatro Aficionado.

El viernes 14 de noviembre, la Compagnie Les Arpets de St André d’Allas representará la obra Une surprise en or .

Cita a las 15.00 h en la salle socio culturelle de la Borie en Cénac.

