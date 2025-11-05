Festival de théâtre amateurs Savasse
Festival de théâtre amateurs
Salle des fêtes Savasse Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
10 euros par spectacle
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-09
Pièces de théâtre style comédie burlesque
Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 91 46 83
English :
Burlesque comedy-style plays
German :
Theaterstücke im Stil einer Burlesque-Komödie
Italiano :
Commedie burlesche
Espanol :
Obras de comedia burlesca
