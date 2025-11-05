Festival de théâtre amateurs

Salle des fêtes Savasse Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

10 euros par spectacle

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-09

Pièces de théâtre style comédie burlesque

Salle des fêtes Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 91 46 83

English :

Burlesque comedy-style plays

German :

Theaterstücke im Stil einer Burlesque-Komödie

Italiano :

Commedie burlesche

Espanol :

Obras de comedia burlesca

L’événement Festival de théâtre amateurs Savasse a été mis à jour le 2025-10-31 par Montélimar Tourisme Agglomération