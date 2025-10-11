Festival de théâtre « Aux 1ères Loges » Salle des fêtes Virelade Virelade

Samedi 11 octobre, 13h30 Entrée libre la journée, 8 € le soir (gratuit pour les moins de 12 ans)

L’association Les Loges Virelart’daise organise un festival de théâtre à Virelade. Au programme de la journée des pièces amateur et le soir, une compagnie professionnel !

Après les Concerts et les Artisans, le Théâtre s’invite pour la 4ème fois à Virelade, pour, nous l’espérons, votre plus grand plaisir !

Le Théâtre est ici mis à l’honneur et c’est justement cette rencontre entre ces passionnés et le public de Virelade et des alentours que nous avons voulu, car si beaucoup d’entre nous aiment le théâtre, rares sont les occasions de s’y rendre.

Cette année, une troupe professionnelle sera également à l’honneur, lors d’une soirée spéciale, avec la Compagnie Imagine de Gauriac en Haute Gironde.

Et c’est donc à votre porte, à la Salle des Fêtes, que vous serez « aux premières loges » pour apprécier la richesse et la diversité des représentations théâtrales qui vous sont exposées dans ce programme.

Votre présence et vos applaudissements seront leur plus belle récompense et l’association des Loges Virelart’daise vous souhaite beaucoup de plaisir au cours de cette troisième édition.

Pour cette nouvelle édition :

* de nouvelles compagnies de théâtre « Amateurs » !

* toujours une entrée libre pour tous avec simplement une participation « au Chapeau » toute l’après-midi, pour ceux qui le souhaitent : cela vous a plu ? donnez ce que vous voulez pour soutenir le théâtre amateur et les organisateurs !

* une soirée théâtre, comme à Bordeaux, avec la compagnie professionnelle Imagine qui vous fera découvrir la pièce « Du Rififi dans l’jaja » – Ambiance et fous rires garantis !!! – Entrée : 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

* une restauration Food Truck ou Auberge espagnole pour ceux qui le souhaitent

* pas besoin de réserver, venez comme vous êtes !

// SAMEDI 11 OCTOBRE

– 13 h 30 – Droits des Femmes – Compagnie Vie de Bohème

– 14 h 30 – Joute d’improvisation – Compagnie Les Z’improductibles

– 16 h 00 – A la Folie – Compagnie Les planches en Feu

– 18 h 25 – Pour l’annonce – Compagnie Arts’Banats Scène Cie

– 20 h 30 – Jour d’improvisation – Compagnie Les Z’improductibles

Après le succès de la pièce en 2024 au Théâtre des Beaux Arts, à Bordeaux, la Compagnie Imagine s’installe à la salle des fêtes pour vous faire découvrir leur pièce Du Rififi dans L’Jaja !

Théâtre illusion et accordéon – tout public à partir de 6 ans – 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

https://www.leslogesvirelartdaise.fr/evenement/aux-premieres-loges/ https://www.facebook.com/events/1075184074639874

Salle des fêtes Virelade place de la halle 33720 virelade Virelade 33720 Gironde