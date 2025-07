Festival de théâtre aux lavoirs à Villedieu-le-Château Villedieu-le-Château

Villedieu-le-Château Loir-et-Cher

Accueil en musique suivi d’un apéro-conte.

Festival de théâtre aux lavoirs à Villedieu-le-Château. Accueil en musique suivi d’un apéro-conte par Mathias Rouche de 18h30 à 19h ; 19h15 spectacle Journal de Bord . Journal de Bord est un solo de danse tout public proposé par le collectif La Mouvante. Une danseuse évolue au gré de ses métamorphoses dans un étrange pays noyé de papier journal, de musique et de mots. Un solo naïf et poétique qui vous emmènera dans un monde surprenant, tel un Journal de Bord absurde et décalé s’écrivant sous vos yeux. 10 .

Villedieu-le-Château 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 50 73 41 maisonrosecarree@gmail.com

Musical welcome followed by a storytelling aperitif.

Empfang mit Musik, gefolgt von einem Aperitif mit Märchen.

Un benvenuto musicale seguito da un aperitivo di narrazione.

Una bienvenida musical seguida de un aperitivo cuentacuentos.

