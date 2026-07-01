Informations pratiques

Villedieu-le-Château

Festival de théâtre aux lavoirs à Villedieu-le-Château

Villedieu-le-Château Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les soirées commenceront par un apéro-conte avec Fred Pougeard. Comme pour préparer oreilles, cœurs et zygomatiques pour le spectacle du soir, il nous propose quelques amuse-bouche. On y croisera probablement un coq flamboyant, un marié bossu et quelques miracles improbable.

Festival de théâtre aux lavoirs à Villedieu-le-Château. Radio Reclaim Christine, alias Kiki, paysanne boulangère, est une personne comme les autres. Mais un jour, devant son four à pain, elle a une révélation, comme un pur instinct de survie elle est un miracle. L’événement est repris par la sphère médiatique, notamment par Radio Reclaim, qui en profite pour consacrer une émission-enquête sur le miracle de nos existences. Un moment de théâtre qui se veut clownesque et radiophonique avec du chant, des blagues et un rap. Inspiré par l’écrivaine écoféministe Émilie Hache, Mona Chollet ou Hubert Reeves. Cie Canopée. Texte et jeu Adèle Frantz. Mise en scène Luigi Cerri. 10 .

Villedieu-le-Château 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 50 73 41 maisonrosecarree@gmail.com

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English :

Musical welcome followed by a storytelling aperitif.

L’événement Festival de théâtre aux lavoirs à Villedieu-le-Château Villedieu-le-Château a été mis à jour le 2026-07-11 par OT de Vendome Territoires Vendomois