Festival de Théâtre Salle polyvalente Boivre-la-Vallée
Festival de Théâtre Salle polyvalente Boivre-la-Vallée vendredi 13 mars 2026.
Festival de Théâtre
Salle polyvalente Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée Vienne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-13
Festival de théâtre organisé par l’association Découvertes à La Chapelle-Montreuil, salle polyvalente. Plusieurs pièces sont proposées en mars pour enfants, adolescents et adultes. Représentations les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 14h30.
Festival de théâtre organisé par l’association Découvertes à La Chapelle-Montreuil, salle polyvalente. Plusieurs pièces sont proposées en mars pour enfants, adolescents et adultes. Représentations les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 14h30. .
Salle polyvalente Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée 86470 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de Théâtre
Theater festival organized by the Découvertes association in La Chapelle-Montreuil, salle polyvalente. Several plays for children, teenagers and adults. Performances Fridays and Saturdays at 8:30pm and Sundays at 2:30pm.
L’événement Festival de Théâtre Boivre-la-Vallée a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou