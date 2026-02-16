Festival de Théâtre Salle polyvalente Boivre-la-Vallée

Festival de Théâtre

Salle polyvalente Avenue du Dix Neuf Mars 1962 Boivre-la-Vallée Vienne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-29

2026-03-13

Festival de théâtre organisé par l’association Découvertes à La Chapelle-Montreuil, salle polyvalente. Plusieurs pièces sont proposées en mars pour enfants, adolescents et adultes. Représentations les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 14h30.

English : Festival de Théâtre

Theater festival organized by the Découvertes association in La Chapelle-Montreuil, salle polyvalente. Several plays for children, teenagers and adults. Performances Fridays and Saturdays at 8:30pm and Sundays at 2:30pm.

