Festival de théâtre Ville-Close Concarneau

La nuit à l’envers de Xavier Durringer avec Véronique Moreau et Philippe Biaggi

Les 24 25 27 et 28 juillet à 21h Entrée 15€

Un homme, une femme, une chambre, une nuit qui s’annonce sans histoire. Mais la relation prend un tour inattendu il n’est pas là pour l’amour tarifé proposé par

la femme, mais pour combler sa solitude, vaincre sa peur, parler, parler encore. La

femme est seule elle aussi, malgré la multiplicité de ses relations sans joie.

Pourront-ils nouer un échange sans faux semblants, rire de leurs réparties

innocentes, ou, tout au contraire la situation engendrera-t-elle un malaise

inavoué, une inquiétude rampante dans cet espace si restreint ?

Stage heels avec Sonia Le 26 juillet de 14h à 17h

Envie de booster ta féminité et de développer ta confiance en toi ?

Tu aimes danser et tu n’oses pas aller dans un cours de heels ?

Elgo est le 1er concept à avoir mêlé fitness et danse en talons. Avec une pédagogie

unique développée depuis plus de 10 ans, Elgo rend le heels accessible, sans

niveau ni prérequis, dans des cours collectifs fun et bienveillants.

Viens essayer le concept avec Sonia, Meneuse ELGO.

Au programme travail technique en talons (posture, équilibre, attitude),

apprentissage progressif d’une chorégraphie. Accessible à toutes, avec ou sans

talons ! Tarif 35€ renseignements 06 08 82 84 89

Mauvais timing de Murielle Roger et Christian

Goudédranche 29 & 31 juillet, 1er aout à 19H Entrée 15€

Marie et Jean-Marc se retrouvent par hasard dans un terminal d’aéroport après

s’être perdus de vue pendant 20 ans. Jean-Marc est toujours aussi radin, quant à

Marie son égocentrisme n’est plus à démontrer. Après avoir évoqué leurs

souvenirs d’enfance, nostalgiques mais teintés d’humour, ces deux

protagonistes prennent des vols différents. Ces deux êtres esseulés, un peu

fripés par la vie mais passionnés de scène et de show, vont être amenés à se

trouver, se perdre, se retrouver, se séparer … Un couple rêvé pour questionner la

complexité des rapports humains dans la légèreté. renseignements 06 09 40 65 81

Inné de la lumière Gwenn Le Doré

Les 2 et 3 août à 21h Entrées enfants 8€ Adultes 13€

A l’écoute de ces récits de l’origine du pays Koussoum. Chacun va pouvoir

cheminer sans fées ni sorcières. Le conteur va nous révéler que le vent à deux

mains et que le bois est un sourire radieux. Venez ! Et partons à la recherche de

la lumière. qui va laisser entrevoir les mystères qui entourent tous les mondes,

pour une recherche de cette clarté si mystérieuse où vont se mêler sans aucune

barrière et avec l’aide de l’ode Amérindienne à la nature, Les dieux, les humains,

les animaux et les étoiles.

Billetterie sur place, pas de CB

Pour les renseignements 06 87 14 32 65 ou 06 09 40 65 81. .

Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

