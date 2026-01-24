Festival de Théâtre de Cormes Hortense a dit je m’en fous ! Cormes

Festival de Théâtre de Cormes Hortense a dit je m’en fous !

Salle polyvalente Cormes Sarthe

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Par la troupe amateur le théâtre des Fracassés. Mise en scène de Jo Bruyère. Samedi à 20h30 et Dimanche à 14h30 Durée 1 h 15 mn.

Tarif 8 € la séance 14 € les 2 séances théâtrales du 14 ou 15 février et 21 ou 22 février. .

Salle polyvalente Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire comitepatrimoinecormes@gmail.com

