Festival de théâtre de la MJC avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère

Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
La MJC renouvelle son festival de théâtre à la salle des fêtes avec: C’est un peu compliqué d’être à l’origine du monde de la Compagnie la 6e Cervicale. A partir de 15 ans.
avenue de Valence Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr
The MJC repeats its theater festival at the Salle des Fêtes with C’est un peu compliqué d’être à l’origine du monde by Compagnie la 6e Cervicale. Ages 15 and up.
