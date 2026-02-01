Festival de théâtre de la MJC avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère

Festival de théâtre de la MJC

avenue de Valence Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

La MJC renouvelle son festival de théâtre à la salle des fêtes avec: C’est un peu compliqué d’être à l’origine du monde de la Compagnie la 6e Cervicale. A partir de 15 ans.

.

avenue de Valence Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MJC repeats its theater festival at the Salle des Fêtes with C’est un peu compliqué d’être à l’origine du monde by Compagnie la 6e Cervicale. Ages 15 and up.

L’événement Festival de théâtre de la MJC Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-12 par Valence Romans Tourisme