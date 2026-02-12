Festival de théâtre de la MJC avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère
avenue de Valence MJC De Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Vous voulez rire ? de la Cie les frères Duchoc. Spectacle pour toute la famille.
Spectacle musical de marionnettes touchantes et attachantes ( fabrication maison) l’asticot, les mouches, le loup, la baleine, etc…
avenue de Valence MJC De Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr
You want to laugh? by Cie les frères Duchoc. Show for the whole family.
Musical show with touching, endearing puppets (home-made): the maggot, the flies, the wolf, the whale, etc…
