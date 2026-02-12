Festival de théâtre de la MJC avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère

Festival de théâtre de la MJC

avenue de Valence MJC De Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Vous voulez rire ? de la Cie les frères Duchoc. Spectacle pour toute la famille.

Spectacle musical de marionnettes touchantes et attachantes ( fabrication maison) l’asticot, les mouches, le loup, la baleine, etc…

.

avenue de Valence MJC De Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 86 43 mjc.chateauneuf@free.fr

English :

You want to laugh? by Cie les frères Duchoc. Show for the whole family.

Musical show with touching, endearing puppets (home-made): the maggot, the flies, the wolf, the whale, etc…

