Festival de théâtre de Malay 2026 Malay le Bourg et lavoir d’Ougy Malay

Informations pratiques

Malay

Festival de théâtre de Malay 2026

Malay le Bourg et lavoir d’Ougy Le Bourg et Lavoir d’Ougy Malay Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-12

La quatrième édition du Festival de théâtre de Malay aura lieu les 12, 13, 14 et 15 août 2026.

Cette année, les spectacles auront lieu, en journée, au lavoir d’Ougy et, en soirée, à la mairie du bourg de Malay.

Trois soirées sur le thème de l’espace

Le Festival de théâtre de Malay s’ouvrira, cette année, par un événement exceptionnel une éclipse solaire durant laquelle la Lune viendra cacher entre 95 et 97% du disque solaire de 19h30 à la tombée de la nuit. Nous vous invitons à venir observer cet incroyable phénomène avec nous et à profiter d’une soirée intégralement gratuite au cours de laquelle diverses performances et activités sur le thème de l’espace vous seront proposées. Plus de détails sur le programme de la soirée sur notre page “programmation”.

Les soirées du jeudi 13 et du vendredi 14 août prolongeront cette thématique avec deux pièces de théâtre participatives invitant le public à se plonger dans des aventures aux confins de notre univers. Cela commencera par Mission étoiles de la compagnie Facette, une enquête pleine d’humour dans laquelle trois personnages essaient de retrouver la trace d’une équipe d’astronautes ayant mystérieusement disparu deux ans plus tôt. Puis, la soirée continuera avec Horizon(s) de la compagnie Le chant des pistes. Ce spectacle vous embarquera à bord d’un vaisseau scientifique à la découverte des trous noirs et vous proposera de percer les multiples secrets qui les entourent.

En journée, des spectacles plus “terrestres”

Dans la continuité des éditions précédentes, notre programmation 2026 vous propose de découvrir des œuvres issues de la création théâtrale contemporaine avec de nombreux spectacles en journée.

Du spectacle Komorebi explorant, à travers une écriture poétique d’une extrême sensibilité, le thème du deuil, à Mariquita, pièce de théâtre interactive à laquelle se mêle chant et danse, dont l’action se situe dans un village colombien où les femmes se retrouvent à devoir prendre en main le destin de leur communauté, en passant par Dull days interrogeant le thème de l’amitié, nous vous invitons à découvrir des créations théâtrales aux formes et aux thématiques diverses.

Nouveauté Nous proposons pour la première fois un spectacle jeune public, destiné aux enfants de 4 à 10 ans. Graines de la compagnie Les grimpantes invitera le public à découvrir les plantes qui peuplent notre quotidien par le biais d’une performance mêlant théâtre, musique et danse.

Soirée de clôture

Le festival se clôturera le samedi 16 par Tu Noues de la compagnie Rouge Esope. Dans ce spectacle voyageant entre sérieux et légèreté, deux personnages fêtent leur 22 222ème anniversaire de vie commune et questionnent, à travers une performance corporelle, les liens qui nous unissent les uns aux autres.

Ce spectacle sera suivi d’une scène ouverte au cours de laquelle vous pourrez partager vos divers talents au public du festival. Que vous soyez comédien.ne, musicien.ne, chanteur.euse, poète, danseur.euse… Le plateau du Festival de théâtre de Malay est à vous ! .

Malay le Bourg et lavoir d’Ougy Le Bourg et Lavoir d’Ougy Malay 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 02 73 75 festivaltheatremalay@gmail.com

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English : Festival de théâtre de Malay 2026

L’événement Festival de théâtre de Malay 2026 Malay a été mis à jour le 2026-07-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II