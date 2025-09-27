Festival de Théâtre Hors-les-Murs de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

Coye-la-Forêt Oise

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Le Festival théâtral de Coye-la-Forêt présente son Festival Hors-les-Murs le 27 septembre à 14h15 et le 28 septembre à 10h30 et 15h45 sur la place de la Mairie de Coye-la-Forêt.

Chaque année durant près de 3 semaines en mai

– plus de 6 000 spectateurs,

– une quinzaine de spectacles sélectionnés parmi plus de 200 pièces vues chaque année par l’équipe de programmation,

– plus de 20 représentations…

Cette fois-ci, retrouvez du théâtre, de l’opérette, un jeu de piste mais surtout… revivez Coye-la-Forêt dans les années 1930 !

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

14h45 « Le mariage de Léonie » Partie 1 / Théâtre; RDV Place Blanche.

16h15 « Les Trois Ténors au lavoir » opérette; Lavoir du petit pont

18h30 « Mémoires de Coyens » documentaire; centre culturel

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

10h30 « Les Anciens commerces de Coye » jeu de piste familial ; place de la mairie

16h « Le Mariage de Léonie » partie 2 / théâtre et chorale ; école du centre

17h15 « vin d’honneur », restauration / musique, place de la mairie

Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

English :

The Festival théâtral de Coye-la-Forêt presents its Festival Hors-les-Murs on September 27 at 2:15 pm and on September 28 at 10:30 am and 3:45 pm at the Place de la Mairie in Coye-la-Forêt.

Every year for almost 3 weeks in May

– over 6,000 spectators,

– some fifteen shows selected from over 200 seen each year by the programming team,

– over 20 performances…

This time, you’ll find theater, operetta, a treasure hunt, but above all… relive Coye-la-Forêt in the 1930s!

SATURDAY SEPTEMBER 27

2:45pm: « Le mariage de Léonie » Part 1 / Theater; RDV Place Blanche.

4:15pm: « Les Trois Ténors au lavoir » operetta; Lavoir du petit pont

6:30pm: « Mémoires de Coyens » documentary; cultural center

SUNDAY SEPTEMBER 28

10:30am: « Les Anciens commerces de Coye » family treasure hunt; place de la mairie

4pm: « Le Mariage de Léonie » part 2 / theater and choir; école du center

5:15pm: « Vin d’honneur », food and music, place de la mairie

German :

Das Theaterfestival von Coye-la-Forêt präsentiert sein Festival Hors-les-Murs am 27. September um 14.15 Uhr und am 28. September um 10.30 Uhr und 15.45 Uhr auf dem Rathausplatz in Coye-la-Forêt.

Jedes Jahr während fast drei Wochen im Mai

– mehr als 6000 Zuschauer,

– etwa 15 Aufführungen, die aus über 200 Stücken ausgewählt wurden, die das Programmteam jedes Jahr sieht,

– mehr als 20 Aufführungen…

Dieses Mal finden Sie Theater, Operette, eine Schnitzeljagd, aber vor allem… erleben Sie Coye-la-Forêt in den 1930er Jahren!

SAMSTAG, 27. SEPTEMBER

14.45 Uhr: « Leonies Hochzeit » Teil 1 / Theater; RDV Place Blanche.

16.15 Uhr: « Les Trois Ténors au lavoir » Operette; Lavoir du petit pont

18.30 Uhr: « Mémoires de Coyens » Dokumentarfilm; Kulturzentrum

SONNTAG, 28. SEPTEMBER

10:30 Uhr: « Die alten Geschäfte von Coye » Schnitzeljagd für Familien; Place de la mairie

16 Uhr: « Le Mariage de Léonie » Teil 2 / Theater und Chor; Schule des Zentrums

17.15 Uhr: « Vin d’honneur », Essen und Trinken / Musik, Rathausplatz

Italiano :

Il Festival teatrale di Coye-la-Forêt presenta il suo Festival Hors-les-Murs il 27 settembre alle 14.15 e il 28 settembre alle 10.30 e alle 15.45 nella Place de la Mairie di Coye-la-Forêt.

Ogni anno, per quasi 3 settimane a maggio:

– oltre 6.000 spettatori,

– una quindicina di spettacoli selezionati tra gli oltre 200 visti ogni anno dal team di programmazione,

– più di 20 spettacoli…

Questa volta, troverete teatro, operetta, una caccia al tesoro e soprattutto… rivivere Coye-la-Forêt negli anni ’30!

SABATO 27 SETTEMBRE

14.45: « Le mariage de Léonie » Parte 1 / Teatro; RDV Place Blanche.

16.15: « Les Trois Ténors au lavoir » operetta; Lavoir du petit pont

18.30: « Mémoires de Coyens » documentario; centro culturale

DOMENICA 28 SETTEMBRE

10.30: « Les Anciens commerces de Coye » caccia al tesoro per famiglie; Place de la mairie

ore 16.00: « Le Mariage de Léonie » parte 2 / teatro e coro; centro scolastico

ore 17.15: « Vin d’honneur », cibo e musica, Place de la Mairie

Espanol :

El Festival de Teatro de Coye-la-Forêt presenta su Festival Hors-les-Murs el 27 de septiembre a las 14.15 h y el 28 de septiembre a las 10.30 h y a las 15.45 h en la plaza de la Mairie de Coye-la-Forêt.

Cada año, durante casi 3 semanas en mayo

– más de 6.000 espectadores,

– una quincena de espectáculos seleccionados entre más de 200 vistos cada año por el equipo de programación,

– más de 20 espectáculos…

Esta vez, encontrará teatro, opereta, una búsqueda del tesoro y sobre todo… ¡revive Coye-la-Forêt en los años 30!

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

14.45 h: « Le mariage de Léonie » 1ª parte / Teatro; RDV Place Blanche.

16.15 h: opereta « Les Trois Ténors au lavoir », Lavoir du petit pont

18.30 h: documental « Mémoires de Coyens »; centro cultural

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

10.30 h: búsqueda del tesoro en familia « Les Anciens commerces de Coye »; Place de la mairie

16:00 h: « Le Mariage de Léonie » 2ª parte / teatro y coro; centro escolar

17.15 h: « Vin d’honneur », comida y música, Place de la Mairie

