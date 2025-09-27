Festival de théâtre Ici ou Là Markus et moi Salle Robert Schuman Roussy-le-Village

Salle Robert Schuman Place de l’Europe Roussy-le-Village Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

2025-09-27

Cette histoire commence en 1986. Markus a 18 ans, il est fan de football et de Nirvana, et il a l’impression de passer sa vie dans un tunnel. Pour avancer, Markus s’accroche à des instants de lumière une partie de Mario Bros avec son frère, manger des muffins, ses discussions avec la voisine ou encore regarder la Coupe du monde sur la télé du salon…

Même si son cœur a arrêté de battre, Markus n’a pas complètement disparu. Il reste encore des morceaux de lui dans la mémoire de celles et ceux qui l’ont aimé. Alors, ils racontent ensemble. Mais les souvenirs suffisent-ils à maintenir une histoire en vie ?Tout public

Salle Robert Schuman Place de l’Europe Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

The story begins in 1986. Markus is 18, a soccer and Nirvana fan, and feels as if his life has been spent in a tunnel. To move forward, Markus clings to moments of light: a game of Mario Bros with his brother, eating muffins, talking to his neighbor or watching the World Cup on the living room TV?

Even though his heart has stopped beating, Markus hasn’t disappeared completely. Pieces of him remain in the memories of those who loved him. So they tell their stories together. But are memories enough to keep a story alive?

German :

Diese Geschichte beginnt im Jahr 1986. Markus ist 18 Jahre alt, Fußball- und Nirvana-Fan und hat das Gefühl, dass er sein Leben in einem Tunnel verbringt. Um weiterzukommen, klammert sich Markus an Lichtblicke: eine Partie Mario Bros. mit seinem Bruder, Muffins essen, Gespräche mit der Nachbarin oder die Fußballweltmeisterschaft auf dem Fernseher im Wohnzimmer

Auch wenn sein Herz aufgehört hat zu schlagen, ist Markus nicht völlig verschwunden. Die Menschen, die ihn geliebt haben, erinnern sich noch an Teile von ihm. Also erzählen sie gemeinsam. Aber reichen Erinnerungen aus, um eine Geschichte am Leben zu erhalten?

Italiano :

La storia inizia nel 1986. Markus ha 18 anni, è un fan del calcio e dei Nirvana e ha la sensazione che la sua vita sia trascorsa in un tunnel. Per andare avanti, Markus si aggrappa a momenti di luce: una partita a Mario Bros con il fratello, mangiare muffin, parlare con il vicino o guardare la Coppa del Mondo sul televisore del salotto?

Anche se il suo cuore ha smesso di battere, Markus non è scomparso del tutto. Ci sono ancora pezzi di lui nei ricordi di coloro che lo hanno amato. Così raccontano le loro storie insieme. Ma i ricordi sono sufficienti a mantenere viva una storia?

Espanol :

La historia comienza en 1986. Markus tiene 18 años, es aficionado al fútbol y a Nirvana, y siente que su vida transcurre en un túnel. Para seguir adelante, Markus se aferra a los momentos de luz: una partida de Mario Bros con su hermano, comer magdalenas, hablar con su vecino o ver la Copa del Mundo en el televisor del salón..

Aunque su corazón ha dejado de latir, Markus no ha desaparecido del todo. Aún quedan pedazos de él en la memoria de quienes le querían. Así que cuentan sus historias juntos. ¿Pero bastan los recuerdos para mantener viva una historia?

