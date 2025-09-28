Festival de théâtre Ici ou Là Mélinda, reine de quoi? Breistroff-la-Grande

Breistroff-la-Grande Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28 11:45:00

2025-09-28

Quelle chance elle a, Mélinda, de grandir dans un cirque familial ! Comme elle doit en voir des choses. Comme elle doit être libre… Vraiment ?

Dans ce conte à première vue loufoque et burlesque, le public est entrainé dans une réflexion sur les questions du choix, de l’affirmation de soi, des rapports familiaux, de la projection professionnelle des enfants et des parents sur leurs enfants.Tout public

Breistroff-la-Grande 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

Mélinda is so lucky to grow up in a family circus! What she must have seen. How free she must be? How free?

In this tale, at first sight zany and burlesque, the audience is drawn into a reflection on questions of choice, self-assertion, family relationships, and the professional projection of children and parents onto their children.

German :

Was für ein Glück hat Melinda, dass sie in einem Familienzirkus aufwachsen darf! Wie viel sie doch sehen muss. Wie frei muss sie sein? Wirklich?

In diesem auf den ersten Blick verrückten und burlesken Märchen wird das Publikum in eine Reflexion über die Fragen der Wahl, der Selbstbehauptung, der Familienbeziehungen und der beruflichen Projektion der Kinder und der Eltern auf ihre Kinder hineingezogen.

Italiano :

Mélinda è così fortunata a crescere in una famiglia circense! Cosa deve aver visto. Quanto deve essere libera? Quanto libera?

In questa favola, a prima vista buffa e burlesca, il pubblico viene coinvolto in una riflessione sui temi della scelta, dell’affermazione di sé, delle relazioni familiari e della proiezione professionale dei figli e dei genitori sui loro figli.

Espanol :

Mélinda tiene mucha suerte de haber crecido en un circo familiar Lo que habrá visto. ¿Qué libre debe ser? ¿Cómo de libre?

En este cuento, a primera vista alocado y burlesco, el público se ve arrastrado a una reflexión sobre las cuestiones de la elección, la autoafirmación, las relaciones familiares y la proyección profesional de los hijos y de los padres sobre sus hijos.

