Festival de théâtre Ici ou Là On the green Rue des Roses Escherange

Festival de théâtre Ici ou Là On the green Rue des Roses Escherange samedi 27 septembre 2025.

Festival de théâtre Ici ou Là On the green

Rue des Roses Parc des Roses Escherange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 16:30:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Un golfeur et son fidèle caddy vont tenter d’effectuer un parcours. Mais sur le green, rien ne se passe simplement… Le désordre hiérarchique et la rivalité vont très vite s’installer entre les deux hommes et transformer la relation en une compétition sportive clownesque. Qui va en sortir vainqueur ?Tout public

0 .

Rue des Roses Parc des Roses Escherange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

A golfer and his trusty caddy attempt a round of golf. But nothing happens on the green? Hierarchical disorder and rivalry soon set in between the two men, transforming their relationship into a clownish sporting competition. Who will emerge victorious?

German :

Ein Golfer und sein treuer Caddy versuchen, eine Runde zu spielen. Doch auf dem Grün passiert einfach nichts Hierarchische Unordnung und Rivalität entstehen zwischen den beiden Männern und verwandeln die Beziehung in einen clownesken sportlichen Wettkampf. Wer wird als Sieger hervorgehen?

Italiano :

Un golfista e il suo fidato caddy tentano di giocare una partita di golf. Ma non succede nulla sul green? Il disordine gerarchico e la rivalità si instaurano rapidamente tra i due uomini, trasformando il loro rapporto in una clownesca competizione sportiva. Chi la spunterà?

Espanol :

Un golfista y su fiel caddie intentan jugar una partida de golf. Pero no pasa nada en el green.. El desorden jerárquico y la rivalidad se instalan rápidamente entre los dos hombres, transformando su relación en una payasesca competición deportiva. ¿Quién saldrá vencedor?

L’événement Festival de théâtre Ici ou Là On the green Escherange a été mis à jour le 2025-09-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS