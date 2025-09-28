Festival de théâtre Ici ou Là Parade Satinée Passage des écoliers Gavisse

Dimanche 2025-09-28 15:30:00

2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Parade Satinée s’inspire des rituels de parades nuptiales aviaires, et tout particulièrement de celle du jardinier satiné. Cet oiseau pointilleux d’Australie du sud met tout son sens de la couleur, des formes et de leur agencement, au service d’un unique but se reproduire. Il collecte des objets de couleur bleue en masse pour la construction d’un nid étonnant qui accueillera, du moins il l’espère, la femelle.

Une technique de séduction qui n’est pas sans rappeler certains de nos comportements humains. Les oiseaux seraient-ils donc eux aussi tombés dans le matérialisme ?

Dans ce trio à la croisée des différents styles du Hip-hop, chaque danseur(euse) rivalise de chorégraphies, d’effets corporels, de cadeaux en tous genres et de supercheries pour tenter de séduire son public et ses partenaires. Alors, qui l’emportera, le matériel ou la danse ?Tout public

Passage des écoliers Espace périscolaire Gavisse 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

« Parade Satinée » is inspired by avian courtship rituals, particularly those of the satin-skinned gardener. This fastidious South Australian bird uses all its sense of color, shape and form to achieve a single goal: reproduction. It collects blue objects en masse to build an astonishing nest, which it hopes will welcome its female mate.

A seduction technique reminiscent of some of our human behaviors. Could it be that birds have also fallen into materialism?

In this trio at the crossroads of different hip-hop styles, each dancer competes in choreography, body effects, gifts of all kinds and trickery to seduce his or her audience and partners. So who will win, the equipment or the dance?

German :

« Satinparade ist von den Balzritualen der Vögel inspiriert, insbesondere von denen des Satin-Gärtners. Dieser pingelige Vogel aus Südaustralien setzt seinen Sinn für Farben, Formen und deren Anordnung für ein einziges Ziel ein: sich zu vermehren. Er sammelt massenhaft blaue Objekte, um ein erstaunliches Nest zu bauen, das so hofft er zumindest das Weibchen beherbergen soll.

Eine Verführungstechnik, die an einige unserer menschlichen Verhaltensweisen erinnert. Sind auch die Vögel dem Materialismus verfallen?

In diesem Trio, das die verschiedenen Stile des Hip-Hop vereint, wetteifern die Tänzerinnen und Tänzer mit Choreographien, Körpereffekten, Geschenken aller Art und Täuschungen, um ihr Publikum und ihre Partner zu verführen. Wer wird siegen, die Ausrüstung oder der Tanz?

Italiano :

« Parade Satinée » si ispira ai rituali di corteggiamento degli uccelli, e in particolare a quello del giardiniere satinato. Questo fastidioso uccello del Sud Australia usa tutto il suo senso del colore, della forma e della disposizione per un unico scopo: riprodursi. Raccoglie in massa oggetti blu per costruire un sorprendente nido che spera possa ospitare la sua femmina.

Una tecnica di seduzione non dissimile da alcuni comportamenti umani. È possibile che anche gli uccelli siano caduti nel materialismo?

In questo trio all’incrocio di diversi stili hip-hop, ogni ballerino gareggia in coreografie, effetti corporei, regali di ogni tipo e trucchi nel tentativo di sedurre il pubblico e i partner. Chi vincerà, l’attrezzatura o il ballo?

Espanol :

« Parade Satinée » se inspira en los rituales del cortejo aviar, y en particular en el del jardinero satinado. Esta fastidiosa ave del sur de Australia utiliza todo su sentido del color, la forma y la disposición con un único fin: reproducirse. Recoge objetos azules en masa para construir un asombroso nido que espera que albergue a su hembra.

Una técnica de seducción no muy diferente de algunos de nuestros comportamientos humanos. ¿Será que las aves también han caído en el materialismo?

En este trío en la encrucijada de diferentes estilos de hip-hop, cada bailarín compite en coreografía, efectos corporales, regalos de todo tipo y artimañas en un intento de seducir a su público y a sus parejas. ¿Quién ganará, el equipo o el baile?

