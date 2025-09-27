Festival de théâtre Ici ou Là Relief Place Charles de Gargan Rodemack

Festival de théâtre Ici ou Là Relief
samedi 27 septembre 2025

Festival de théâtre Ici ou Là Relief

Place Charles de Gargan Parc de la Citadelle Rodemack Moselle

Samedi 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27 15:30:00

2025-09-27

RELIEF est une création pensée pour l’extérieur, qui s’inscrit dans un cycle thématique sur la danse-paysage. Ici la Cie En Lacets explore et habite le paysage par la danse et la musique. Dans une volonté d’habiter des éléments naturels de proximité et de créer des propositions qui soulignent les reliefs dans chaque paysage de jeu, RELIEF comporte une forte composante d’improvisation tirée de l’environnement naturel de jeu et de la configuration du terrain.Tout public

Place Charles de Gargan Parc de la Citadelle Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

RELIEF is an outdoor creation, part of a thematic cycle on landscape-dance. Here, Cie En Lacets explores and inhabits the landscape through dance and music. In a desire to inhabit nearby natural elements and create proposals that highlight the reliefs in each playing landscape, RELIEF includes a strong improvisational component drawn from the natural playing environment and terrain configuration.

German :

RELIEF ist eine Kreation, die für den Außenbereich gedacht ist und sich in einen thematischen Zyklus über Tanz-Landschaft einfügt. Hier erkundet und bewohnt die Cie En Lacets die Landschaft durch Tanz und Musik. RELIEF enthält eine starke Improvisationskomponente, die aus der natürlichen Spielumgebung und der Konfiguration des Geländes abgeleitet ist, und will natürliche Elemente in der Nähe bewohnen und Vorschläge schaffen, die die Reliefs in jeder Spiellandschaft betonen.

Italiano :

RELIEF è una creazione all’aperto, parte di un ciclo tematico sulla danza del paesaggio. Qui la Cie En Lacets esplora e abita il paesaggio attraverso la danza e la musica. Nel desiderio di abitare gli elementi naturali vicini e di creare proposte che mettano in risalto i rilievi di ogni paesaggio di gioco, RELIEF include una forte componente di improvvisazione ricavata dall’ambiente naturale di gioco e dalla configurazione del terreno.

Espanol :

RELIEF es una creación al aire libre, que forma parte de un ciclo temático sobre la danza del paisaje. En ella, la Cie En Lacets explora y habita el paisaje a través de la danza y la música. Con la voluntad de habitar los elementos naturales cercanos y crear propuestas que pongan de relieve los relieves de cada paisaje de juego, RELIEF incluye un fuerte componente de improvisación extraído del entorno natural de juego y de la configuración del terreno.

