Festival de théâtre itinérant Les ombres des soirs 43 impasse de la Fontaine Traenheim Bas-Rhin

Vendredi 2025-07-04 20:00:00

Vendredi 4 juillet 2025 à 20h La cantatrice chauve.

Chaque année, la compagnie Les Ombres des Soirs déploie son Festival de Théâtre Itinérant dans le Grand Est !

En 2025, il voyagera en Alsace, dans les Ardennes et en Meuse !

Cette année, cinq spectacles sillonneront les routes et nous avons hâte de partager ces œuvres avec vous !

Des classiques revisités aux créations contemporaines en passant par le jeune public, venez partager ces instants de vie avec nous !

Nous avons hâte de vous retrouver ou de vous rencontrer !

DÈS 14 ANS

Spectacle Théâtre classique récent Eugène Ionesco 1h20

La Cantatrice Chauve est une œuvre emblématique du théâtre de l’absurde. Dans un salon anglais, les Smith reçoivent les Martin pour une soirée des plus étranges. Les conversations s’enchaînent, plus incohérentes les unes que les autres et les personnages surgissent et disparaissent au gré d’intrigues illogiques. Tout le spectacle est un prétexte à s’amuser avec les codes théâtraux, les codes du cinéma et des musiques connues.

Un chef-d’œuvre où le rire naît de l’absurde ! 0 .

43 impasse de la Fontaine

43 impasse de la Fontaine
Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 21 79 12 lesombresdessoirs@gmail.com

