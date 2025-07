Festival de théâtre itinérant par la Cie Les Ombres des soirs 2ème partie Citadelle Ville Haute Montmédy

Du 26 juillet au 3 août, la tournée d’été !

Les Ombres des Soirs partent en itinérance dans 11 communes du Pays de Montmédy !

Samedi 26 juillet

– 15h La Cantatrice chauve à Jametz salle des fêtes (entrée à côté de la mairie, 33 rue Grande)

– 20h Angelo, tyran de Padoue à Chauvency-le-château Parc Saint-Amand (face à la mairie)

Dimanche 27 juillet

– 15h Cendrillon à Villécloye Chapelle Sainte-Ernelle

– 20h Angelo, tyran de Padoue à Bazeilles-sur-Othain Ferme de Laval

(à l’entrée de Velosnes, côté Villecloye, le long de la D118)

Jeudi 31 juillet

– 20h PSG 4EVER à Louppy-sur-Loison ruines de l’ancien château, à côté de l’Eglise Saint-Martin

• Pour des motifs impérieux, la collaboration initialement prévue entre la compagnie et la plasticienne Carole Nieder dans le cadre du projet « Culture(s) » ne pourra pas avoir lieu cet été. Le rendez-vous à Louppy est maintenu, avec ce spectacle inédit.

Vendredi 1er août

– 15h La cantatrice chauve à Thonne-la-long salle des fêtes, 17 rue Grande

– 20h Cendrillon à Remoiville ancienne cour de l’école, mairie, 2 rue Dombasle

Samedi 2 août

– 15h Cendrillon à Iré-le-sec Ferme ODA, 1 rue de Landzécourt

– 20h La cantatrice chauve à Han-lès-Juvigny salle des fêtes, cour en plein air, rue du Moulin

Dimanche 3 août

– 15h La cantatrice chauve à Flassigny Les Racines d’Or, 4 rue de la petite ville

– 20h Angelo, tyran de Padoue à Quincy-Landzécourt Parvis du café de la Forge, rue de l’Eglise

Quatre spectacles

« Angelo, tyran de padoue » (reprise suite au succès 2024 !),

« La Cantatrice Chauve » (inédit),

« Cendrillon » (Nouvelle version, mise en scène),

« PSG 4EVER » (inédit, date unique).

Accès et tarif libre dans la limite des places disponibles. Réservation vivement conseillée sur www.lesombresdessoirs.fr ou par SMS au 06 65 21 79 12 (en précisant nom, spectacle, date et nombre de places). Tous les détails des spectacles sur www.lesombresdessoirs.fr

Le festival des Ombres des Soirs est soutenu par l’Union Européenne, la DRAC Ministère de la Culture, la Région Grand Est, le fonds LEADER et la Communauté de Communes du Pays de Montmédy, avec la collaboration active des communes. La saison cultures et patrimoines 2025 de la Communauté de Communes est rendue possible par le soutien des mécènes Arélis, Super U et Berthold.Tout public

Citadelle Ville Haute 2 Rue du Panier Fleuri Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 6 65 21 79 12 coraline.blaise@codecom-paysdemontmedy.fr

English :

From July 26 to August 3, the summer tour!

Les Ombres des Soirs tour 11 communes in the Montmédy region!

Saturday, July 26th

– 3pm: La Cantatrice chauve in Jametz: salle des fêtes (entrance next to the town hall, 33 rue Grande)

– 8pm: Angelo, tyran de Padoue in Chauvency-le-château: Parc Saint-Amand (opposite the town hall)

Sunday, July 27

– 3pm: Cinderella in Villécloye: Chapelle Sainte-Ernelle

– 8pm: Angelo, tyran de Padoue in Bazeilles-sur-Othain: Ferme de Laval

(at the entrance to Velosnes, on the Villecloye side, along the D118)

Thursday July 31st

– 8pm: PSG 4EVER in Louppy-sur-Loison: ruins of the old château, next to the Eglise Saint-Martin

for compelling reasons, the collaboration initially planned between the company and visual artist Carole Nieder as part of the « Culture(s) » project cannot take place this summer. We’re keeping the appointment in Louppy, with this new show.

Friday August 1st

– 3pm: La cantatrice chauve in Thonne-la-long: salle des fêtes, 17 rue Grande

– 8pm: Cinderella in Remoiville: former schoolyard, mairie, 2 rue Dombasle

Saturday, August 2nd

– 3pm: Cinderella in Iré-le-sec: Ferme ODA, 1 rue de Landzécourt

– 8pm: La cantatrice chauve in Han-lès-Juvigny: salle des fêtes, cour en plein air, rue du Moulin

Sunday August 3rd

– 3pm: La cantatrice chauve in Flassigny: Les Racines d?Or, 4 rue de la petite ville

– 8pm: Angelo, tyran de Padoue in Quincy-Landzécourt: Parvis du café de la Forge, rue de l?Eglise

Four shows:

« Angelo, tyran de padoue » (revival following the success of 2024!),

« La Cantatrice Chauve » (unpublished),

« Cinderella » (new version, staging),

« PSG 4EVER » (unpublished, one-off date).

Admission and prices free, subject to availability. Reservations strongly recommended on: www.lesombresdessoirs.fr or by SMS to 06 65 21 79 12 (specifying name, show, date and number of seats). Full show details at www.lesombresdessoirs.fr

The Ombres des Soirs festival is supported by the European Union, the DRAC Ministère de la Culture, the Région Grand Est, the LEADER fund and the Communauté de Communes du Pays de Montmédy, with the active collaboration of the communes. The Communauté de Communes’ 2025 culture and heritage season is made possible by the support of patrons: Arélis, Super U and Berthold.

German :

Vom 26. Juli bis zum 3. August findet die Sommertournee statt!

Les Ombres des Soirs gehen auf Wanderschaft durch 11 Gemeinden des Pays de Montmédy!

Samstag, 26. Juli

– 15 Uhr: La Cantatrice chauve in Jametz: Salle des fêtes (Eingang neben dem Rathaus, 33 rue Grande)

– 20 Uhr: Angelo, Tyrann von Padua in Chauvency-le-château: Parc Saint-Amand (gegenüber dem Rathaus)

Sonntag, 27. Juli

– 15 Uhr: Cendrillon in Villécloye: Kapelle Sainte-Ernelle

– 20 Uhr: Angelo, Tyrann von Padua in Bazeilles-sur-Othain: Ferme de Laval

(am Ortseingang von Velosnes, auf der Seite von Villecloye, entlang der D118)

Donnerstag, 31. Juli

– 20 Uhr: PSG 4EVER in Louppy-sur-Loison: Ruinen des alten Schlosses, neben der Kirche Saint-Martin

… Aus zwingenden Gründen kann die ursprünglich geplante Zusammenarbeit zwischen dem Ensemble und der bildenden Künstlerin Carole Nieder im Rahmen des Projekts « Culture(s) » in diesem Sommer nicht stattfinden. Der Termin in Louppy bleibt bestehen, mit dieser noch nie dagewesenen Aufführung.

Freitag, 1. August

– 15 Uhr: La cantatrice chauve in Thonne-la-long: Festsaal, 17 rue Grande

– 20 Uhr: Cendrillon in Remoiville: alter Schulhof, Rathaus, 2 rue Dombasle

Samstag, 2. August

– 15 Uhr: Cendrillon in Iré-le-sec: Ferme ODA, 1 rue de Landzécourt

– 20 Uhr: Die kahle Sängerin in Han-lès-Juvigny: Festsaal, Freilufthof, Rue du Moulin

Sonntag, 3. August

– 15 Uhr: Die kahle Sängerin in Flassigny: Les Racines d’Or, 4 rue de la petite ville

– 20 Uhr: Angelo, Tyrann von Padua in Quincy-Landzécourt: Vorplatz des Café de la Forge, rue de l’Eglise

4 Aufführungen

« Angelo, tyran de padoue » (Wiederaufnahme nach dem Erfolg 2024!),

« La Cantatrice Chauve » (unveröffentlicht),

« Cinderella » (Neue Version, Regie),

« PSG 4EVER » (unveröffentlicht, einmaliges Datum).

Freier Zugang und freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze. Reservierungen werden dringend empfohlen unter: www.lesombresdessoirs.fr oder per SMS an 06 65 21 79 12 (unter Angabe von Name, Aufführung, Datum und Anzahl der Plätze). Alle Details zu den Aufführungen auf www.lesombresdessoirs.fr

Das Festival Ombres des Soirs wird von der Europäischen Union, der DRAC Ministerium für Kultur, der Region Grand Est, dem LEADER-Fonds und der Communauté de Communes du Pays de Montmédy unterstützt, wobei die Gemeinden aktiv mitarbeiten. Die Saison cultures et patrimoines 2025 der Communauté de Communes wird durch die Unterstützung der Mäzene Arélis, Super U und Berthold ermöglicht.

Italiano :

Dal 26 luglio al 3 agosto, il tour estivo!

Les Ombres des Soirs saranno in tournée in 11 città del Montmédy!

Sabato 26 luglio

– ore 15.00: La Cantatrice chauve a Jametz: salle des fêtes (ingresso accanto al municipio, 33 rue Grande)

– ore 20.00: Angelo, tyran de Padoue a Chauvency-le-château: Parc Saint-Amand (di fronte al municipio)

Domenica 27 luglio

– ore 15.00: Cenerentola a Villécloye: Cappella Sainte-Ernelle

– ore 20.00: Angelo, tiranno di Padova a Bazeilles-sur-Othain: Ferme de Laval

(all’ingresso di Velosnes, sul lato di Villecloye, lungo la D118)

Giovedì 31 luglio

– ore 20.00: PSG 4EVER a Louppy-sur-Loison: rovine dell’antico castello, accanto all’Eglise Saint-Martin

per motivi impellenti, la collaborazione inizialmente prevista tra la compagnia e l’artista visiva Carole Nieder nell’ambito del progetto « Culture(s) » non potrà avere luogo quest’estate. Vi aspettiamo comunque a Louppy, con questo nuovo spettacolo.

Venerdì 1 agosto

– ore 15.00: La cantatrice chauve a Thonne-la-long: salle des fêtes, 17 rue Grande

– ore 20.00: Cenerentola a Remoiville: cortile dell’ex scuola, Mairie, 2 rue Dombasle

Sabato 2 agosto

– ore 15.00: Cenerentola a Iré-le-sec: Ferme ODA, 1 rue de Landzécourt

– ore 20.00: La cantatrice chauve a Han-lès-Juvigny: sala delle feste, corte all’aperto, rue du Moulin

Domenica 3 agosto

– ore 15.00: La cantatrice chauve a Flassigny: Les Racines d’Or, 4 rue de la petite ville

– ore 20.00: Angelo, tiranno di Padoue a Quincy-Landzécourt: Parvis du café de la Forge, rue de l’Eglise

Quattro spettacoli:

« Angelo, tyran de padoue » (ripresa dopo il successo di 2024!),

« La Cantatrice Chauve » (nuova produzione),

« Cenerentola » (nuova versione, messa in scena),

« PSG 4EVER » (inedito, data unica).

L’ingresso e i prezzi sono gratuiti, fino a esaurimento dei posti disponibili. È vivamente consigliata la prenotazione all’indirizzo www.lesombresdessoirs.fr o via SMS al numero 06 65 21 79 12 (specificando nome, spettacolo, data e numero di posti). Tutti i dettagli sugli spettacoli su www.lesombresdessoirs.fr

Il festival Ombres des Soirs è sostenuto dall’Unione Europea, dalla DRAC Ministère de la Culture, dalla Région Grand Est, dal fondo LEADER e dalla Communauté de Communes du Pays de Montmédy, con la collaborazione attiva dei comuni. La stagione culturale e patrimoniale 2025 della Communauté de Communes è resa possibile dal sostegno degli sponsor: Arélis, Super U e Berthold.

Espanol :

Del 26 de julio al 3 de agosto, ¡la gira de verano!

Les Ombres des Soirs recorrerán 11 ciudades de la región de Montmédy

Sábado 26 de julio

– 15.00 h: La Cantatrice chauve en Jametz: salle des fêtes (entrada junto al ayuntamiento, 33 rue Grande)

– 20.00 h: Angelo, tyran de Padoue en Chauvency-le-château: Parc Saint-Amand (frente al ayuntamiento)

Domingo 27 de julio

– 15.00 h: Cenicienta en Villécloye: Capilla Sainte-Ernelle

– 20.00 h: Ángelo, tirano de Padua en Bazeilles-sur-Othain: Ferme de Laval

(a la entrada de Velosnes, del lado de Villecloye, por la D118)

Jueves 31 de julio

– 20:00 h: PSG 4EVER en Louppy-sur-Loison: ruinas del antiguo castillo, junto a la iglesia Saint-Martin

por razones de peso, la colaboración inicialmente prevista entre la compañía y la artista visual Carole Nieder en el marco del proyecto « Culture(s) » no podrá tener lugar este verano. Aun así, le esperamos en Louppy con este nuevo espectáculo.

Viernes 1 de agosto

– 15.00 h: La cantatrice chauve en Thonne-la-long: sala de fiestas, 17 rue Grande

– 20.00 h: Cenicienta en Remoiville: patio de la antigua escuela, Mairie, 2 rue Dombasle

Sábado 2 de agosto

– 15.00 h: Cenicienta en Iré-le-sec: Ferme ODA, 1 rue de Landzécourt

– 20.00 h: La cantatrice chauve en Han-lès-Juvigny: salle des fêtes, cour en plein air, rue du Moulin

Domingo 3 de agosto

– 15.00 h: La cantatrice chauve en Flassigny: Les Racines d’Or, 4 rue de la petite ville

– 20.00 h: Angelo, tirano de Padoue en Quincy-Landzécourt: Parvis du café de la Forge, rue de l’Eglise

Cuatro espectáculos:

« Angelo, tyran de padoue » (¡reposición tras el éxito de 2024!),

« La Cantatrice Chauve » (nueva producción),

« La Cenicienta » (nueva versión, puesta en escena),

« PSG 4EVER » (inédito, fecha única).

La entrada y los precios son gratuitos, sujetos a disponibilidad. Se recomienda encarecidamente reservar en www.lesombresdessoirs.fr o por SMS al 06 65 21 79 12 (especificando nombre, espectáculo, fecha y número de localidades). Toda la información sobre espectáculos en www.lesombresdessoirs.fr

El festival Ombres des Soirs cuenta con el apoyo de la Unión Europea, la DRAC Ministère de la Culture, la Région Grand Est, el fondo LEADER y la Communauté de Communes du Pays de Montmédy, con la colaboración activa de los municipios. La temporada de cultura y patrimonio 2025 de la Communauté de Communes es posible gracias al apoyo de los patrocinadores: Arélis, Super U y Berthold.

