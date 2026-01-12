Festival de Théâtre La Mousson d’Hiver Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Festival de Théâtre La Mousson d’Hiver

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-16

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-16

Spectacles, lectures, ateliers d’écriture, rencontres, résidences, la Mousson d’hiver met la jeunesse à l’honneur !

En mars 2026, la Mousson d’Hiver fait souffler un vent de jeunesse sur l’Abbaye des Prémontrés.

Moment d’échanges et de rencontres privilégiées avec le théâtre contemporain, cette saison va provoquer des remous autour d’une programmation riche et ambitieuse.

Dirigés par des professionnels du théâtre, lycéens et étudiants prendront la parole et feront résonner des sujets de société et d’actualités à travers des textes inédits.

Renseignements et réservations au 03 83 37 42 42 ou à reservationsdelamousson@gmail.com

Entrée libreTout public

0 .

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 53 33 54 88 reservationsdelamousson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shows, readings, writing workshops, meetings, residencies: the Mousson d?hiver puts young people in the spotlight!

In March 2026, the Mousson d’Hiver brings a breath of youth to the Abbaye des Prémontrés.

A time of exchange and privileged encounters with contemporary theater, this season will be a stirring one, with a rich and ambitious program.

Under the direction of theater professionals, high school and university students will take the stage and make social issues and current affairs resonate through never-before-seen texts.

Information and reservations: 03 83 37 42 42 or reservationsdelamousson@gmail.com

Free admission

L’événement Festival de Théâtre La Mousson d’Hiver Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-12 par OT PONT A MOUSSON