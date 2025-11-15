Festival de théâtre | Le Karaoke live show Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Festival de théâtre | Le Karaoke live show

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Pour conclure le festival en beauté, le Café du coin s’associe cette année aux Lonchalants pour offrir au public une animation festive et participative, le dimanche 16 novembre, à partir de 18 h 45 un karaoké dont la musique est jouée en live ! .

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29

