Festival de théâtre | L’enfant qui voulait être petit prince Villefranche-de-Lonchat

Festival de théâtre | L’enfant qui voulait être petit prince

Espace culturel Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

15H -Théâtre du Figuier tout public

L’Enfant qui voulait être petit prince

Nora et son père ont quitté leur pays pour fuir la guerre et la misère. Ils arrivent dans un pays en paix et trouvent refuge dans un vieil immeuble délabré. L’histoire de Nora fait bien sûr écho à celle du petit Prince d’Antoine Saint Exupéry. A l’instar du Petit Prince qui explore différentes planètes, notre héroïne visite les étages d’un immeuble à la recherche d’un ami pouvant l’aider.

Sur réservation. .

Espace culturel Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29

