Festival de théâtre | Les Lonchalants | Cabaret d’improvisation, Les électrons Lib’ Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Début : 2025-11-13 20:15:00

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

20h15: Surprise: Les émotions se déchaîne

Les Lonchalants

20h30 Cabaret d’improvisation, Les électrons Lib’

Un thème, un mot, une phrase. Le public propose, une équipe de comédiens se consulte et interprète des histoires toujours inattendues!

Sur réservation. .

