Festival de théâtre | Les Lonchalants | Cie Esclandre Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

16H45: Surprise Les Lonchalants Les 15 coups de 15h15

17H: Cie Esclandre Pomme duchesse et cha cha cha (à partir de 3 ans)

Un sort a été jeté au duc, son corps est en train de s’effacer. Pomme Duchesse décide de sauver son bien aimé accompagnée de sa monture Adélaïde, une autruche au rien déjantée. Va t’elle réussir sa mission?

Sur réservation. .

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29

