Festival de théâtre | Les Lonchalants | Cie Esclandre Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Festival de théâtre | Les Lonchalants | Cie Esclandre
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15 17:00:00
Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !
16H45: Surprise Les Lonchalants Les 15 coups de 15h15
17H: Cie Esclandre Pomme duchesse et cha cha cha (à partir de 3 ans)
Un sort a été jeté au duc, son corps est en train de s’effacer. Pomme Duchesse décide de sauver son bien aimé accompagnée de sa monture Adélaïde, une autruche au rien déjantée. Va t’elle réussir sa mission?
Sur réservation. .
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29
