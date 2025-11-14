Festival de théâtre | Les Lonchalants | Cie les os vifs Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat

Festival de théâtre | Les Lonchalants | Cie les os vifs

Venez célébrer le 15ᵉ anniversaire du festival de théâtre avec le club théâtre Lous Diablassous Les Lonchalants !

20h15: Surprise: Conversation au restau !

Les Lonchalants

20h30: Cie les os vifs: Les eaux vives

L’une chante avec les sons de l’eau. L’autre raconte l’histoire tentaculaire où tout se mêle dans les eaux d’une rivière. Perd elle le fil? Non, elle embobine et tresse les vies des eaux douces, celles des sirènes, figures imaginaires, dont le destin est lié aux milieux humides et à qui les habitant

Sur réservation. .

Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 78 29

